Warum Frohnaus zentrale Plätze so heruntergekommen aussehen

Berlin. Statt des steinernen Geländers führt eine Baudiele die Treppe hinab. Sie ist mittlerweile beschmiert. Risse durchziehen die steinernen Bänke und Mauern auf dem Ludolfingerplatz, ein Geländerpfeiler fehlt, ein Schmuckpfeiler ist mit Brettern und Spanngurten gesichert, damit er nicht herunterfällt. Auf den Stufen liegt kiloweise Laub, und die Mauer, die man vom Platz aus sieht, ist großflächig mit Graffiti beschmiert. Der Ludolfingerplatz ist in seinem derzeitigem Zustand kein Aushängeschild für Frohnau.

Dabei wurde er 1910 genau zu diesem Zweck gebaut: Als Schmuckplatz für die entstehende Gartenstadt Frohnau. Und noch heute bildet der Zeltinger Platz zusammen mit dem Ludolfingerplatz das Zentrum des Reinickendorfer Ortsteils. Am Zeltinger Platz, auf der anderen Seite der S-Bahntrasse, ist die Lage auf den ersten Blick etwas besser, was vielleicht aber auch daran liegt, dass man nicht so dicht heran kommt: Ein Bauzaun versperrt seit Monaten den Zugang. Die Pergola, ein geschütztes Gartendenkmal, ist baufällig, soll ersetzt werden.

Ein Baudenkmalensemble verkommt

Beide Plätze sind – zusammen mit der Straßenbrücke – ein Baudenkmalsensemble. Die gewidmeten öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sind zudem als Gartendenkmal geschützt. Umso unverständlicher, dass sie in einen solchen Zustand geraten konnten. Und verbleiben. Nachfrage beim Bezirksamt: Warum passiert da nichts?

Im Auftrag von Harald Muschner (CDU), Stadtrat für Schule, Sport und Facility Management, antwortet sein Referenz Marc Brauer. Das Steingeländer sei nach Vandalismus vom Grünflächenamt im Mai 2022 geborgen und eingelagert worden. „Ein provisorisches Holzgeländer als Absturzschutz wurde nach Aufstellung nach kurzer Zeit wieder beschädigt und zwischenzeitlich wieder erneuert.“

Sicherung, damit der Pfeiler nicht stürzt

Am großen Geländer-Pfeiler wurde ein horizontaler Riss festgestellt. „Der Pfeiler wurde daraufhin mit Holz- und Spanngurten gegen Absturz gesichert. Auch diese Maßnahme wurde nach kurzer Zeit mutwillig entfernt und wieder ersetzt.“ Eine Fachfirma hat die Sicherung vorgenommen. „Das Bezirksamt Reinickendorf ist somit der Verkehrssicherungspflicht und Gefahrenabwehr nachgekommen.“

Rechtssicherheit ist wichtig und richtig. Aber schön ist es nicht. Und auch Brauer gibt zu: „Insgesamt befindet sich die gesamte denkmalgeschützte Gartenanlage am Ludolfingerplatz in einem alters- und nutzungsbedingtem, schlechten Zustand, jedoch fehlen derzeit die finanziellen Mittel, um eine komplette Sanierung vorzunehmen.“

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion Reinickendorf, Björn Hawlitschka, kennt die Situation. Er wohnt selber in Frohnau. Bürger hätten ihn schon darauf angesprochen, erzählt er. Er nennt die Maßnahmen des Bezirksamts „Aktionen“, denn er findet: „Baumaßnahmen sind ja leider nicht wirklich zu erkennen.“ Eine leere Kasse als Entschuldigung lässt er nicht gelten: „Nun ist aber die Situation knapper Budgets die aktuelle Realität in den Bezirken Berlins. Gute Politik sollte diese Bedingungen daher nicht als Ruhekissen der Bequemlichkeit missbrauchen, sondern in der Lage sein, auch auf engem Finanzraum notwendige Maßnahmen effektiv umsetzen zu können.“

Hinter dem großflächigen Bauzaun am Zeltinger Platz sind zur Sicherung inzwischen nur noch die Pfeiler und wenigen intakten Reste des Holz-Laubengangs, der altersbedingt und durch Vandalismus beschädigt wurde, zu sehen. Über Monate steht dieser Zaun nun schon. Vor kurzem erst wurden die geschädigten Teile zurückgebaut. Anschließend wurde die Standsicherheit der Pfeiler der Holz-Pergola ohne die Balkenkonstruktion durch ein Ingenieurbüro für statische Berechnungen mit dem Ergebnis überprüft, dass keine akute Umsturzgefahr der Pfeiler besteht.

Die Zäune sollen abgebaut werden

„Aufgrund des vorliegenden Prüfergebnisses wird die Serviceeinheit Facility Management die Bauzäune durch das Straßen- und Grünflächenamt zurückbauen lassen“, verspricht der Referent des Stadtrats.

Und wie sieht es mit dem Neuaufbau der Pergola aus? „Hinsichtlich der zu erwartenden hohen Kosten für die Erneuerung der Pergola wird ein Vergabeverfahren gestartet.“ Sollte ein wirtschaftliches Kostenangebot eingehen, ist mit mit der Erneuerung voraussichtlich im kommenden Haushaltsjahr zu rechnen“, teilt Marc Brauer mit.

