Füchse statt Buddy Bären: Reinickendorf will 19 Skulpturen

Berlin. Noch stehen vor dem Reinickendorfer Rathaus zwei Buddy Bären. Seit 2001 passieren Besucher des Rathauses die beiden stattlichen Skulpturen, wenn sie in den Neubau der Bezirksverwaltung gehen. Doch die letzte Stunde der Bären könnte bald geschlagen haben. Zumindest aber werden sie ihr Revier wohl bald teilen müssen. Und zwar mit Füchsen.

Bezirksbürgermeister und Fuchsfan Uwe Brockhausen (SPD) präsentiert einen mit einem 3D-Drucker gefertigten Fuchs im n Makerspace in der Humboldt-Bibliothek in Tegel

Foto: Dirk Krampitz

Ins Leben rufen will diese Wildtierkonkurrenz Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD), wie er der Berliner Morgenpost verraten hat: „Die Buddy Bären sind eine tolle Sache für Berlin. Aber das Wappentier unseres Bezirks ist der Fuchs. Ich möchte gern in Reinickendorf Fuchs-Skulpturen nach dem Vorbild der Buddy Bären aufstellen.“

Reinickendorf – der Bezirk, wo sich Füchse und Bären bald guten Tag sagen. Fellow Foxes oder Fuchs-Freunde – ein endgültiger Name wird für das Projekt noch gesucht, es läuft erstmal unter der nüchtern-beschreibenden Bezeichnung: „Füchse für Reinickendorf“.

Bezahlt wird das Projekt aus den Zuschüssen für besondere touristische Projekte in den Bezirken, der sogenannten City Tax-Mittel. Reinickendorf stehen für das Projekt „bis zu 50.000 Euro zur Verfügung“, so ein Sprecher des Bezirksamts.

Ein Fuchs als falscher Namenspate

Auch wenn Füchse mittlerweile sogar in der Berliner Innenstadt heimisch sind, gilt der Wald- und Wasserbezirk Reinickendorf als der Fuchsbezirk schlechthin. 1955 entwickelte Rudolf Pfefferkorn das Wappen, das mit dem quer laufenden „Reineke Fuchs“ auf den Bezirksnamen verweisen sollte. Dabei geht der Name des Bezirks ursprünglich nicht auf die schlaue Figur des Fuchses in der Literatur zurück. Der Ortsteil Reinickendorf, der schon lange einen sitzenden Fuchs im Wappen führte, geht zurück auf einen niedersächsischen Bauern namens Reinhardt, der 1230 das Dorf gründete. Auf plattdeutsch hieß es bald Renekendorp, also Reinhardts Dorf.

Doch der Fuchs ist nicht mehr Wegzudenken aus dem Bezirk, die Handballer der „Füchse Berlin Reinickendorf e. V.“ sind bundesweit ein Begriff, der Bezirk wirbt mit dem Claim „Stadt. Land. Fuchs.“ sowie einem roten stilisierten Fuchs und in der französischen Partnergemeinde erinnert eine Fuchs-Skulptur an den Berliner Bezirk.

Aber wie geht es nun weiter mit den geplanten Skulpturen? „Die gewährten Projektmittel stehen für eine einmalige Anschaffung, Gestaltung und Platzierung der Füchse im öffentlichen Raum zur Verfügung. Natürlich hoffen wir aber auf Nachahmer. Wir möchten dieses Projekt als „Initialzündung“ verstehen und hoffen, dass dieses interessante Vorhaben insbesondere im Kreis der Wirtschaft viel Nachfrage auslösen wird“, so ein Sprecher des Bezirksamts.

Bisher wirbt Reinickendorf schon mit dem Claim Stadt.Land.Fuchs. auf Broschüren, Einkaufsbeuteln und Kugelschreibern. <p/>

Foto: Dirk KrampitZ

Die Details sind noch nicht klar

So konkret die Hoffnungen, so vage bisher die Details etwa zum Aussehen des Fuchses. „Zu den Einzelheiten der Gestaltung beginnen gerade die ersten internen Abstimmungen mit den einzelnen Fachabteilungen. Daher kann derzeit noch keine Aussage über Größe, Material oder finale Standorte getroffen werden“, heißt es aus dem Bezirksamt.

Noch nicht endgültig geklärt ist auch, wann es losgeht. Aber bis Ende 2023 sollen die ersten Füchse für Selfies bereit stehen. Insgesamt werden es am Anfang 19 Füchse sein, die aufgestellt werden.

„Mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Finanzmittel planen wir im Moment einen Fuchs je Reinickendorfer Ortsteil sowie weitere acht Füchse an besonderen touristischen Attraktionen im Bezirk“, bestätigt ein Sprecher.

Bezirksbürgermeister Brockhausen erhofft sich positive Auswirkungen für Image und Tourismus im Bezirk. „Für Besucher in und Unternehmer aus Reinickendorf, ist das sicher interessant“, glaubt er. Und so dürfte dann wohl auch bald ein Fuchs vor dem Rathaus von Fuchsfan Brockhausen stehen.

