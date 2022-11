Tegel: Führung zum Widerstand gegen die Nationalsozialisten

Berlin. Am Borsigtor wurden sie 2015 eingelassen, die Stolpersteine zur Erinnerung an die ermordeten Mitglieder der Reinickendorfer „Mannhart-Gruppe“. Seitdem erinnern die goldglänzenden Pflastersteine zusammen mit einer Tafel an die Gruppe, die schon seit Beginn des Zweiten Weltkrieges ausgerechnet im Innern eines Rüstungsproduzenten Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur organisierte.

Antje Stoya-Ballantyne, Pressesprecherin der Borsig GmbH, beschreibt die Rolle der Gruppe mit einem eingängigen Bild: „Rheinmetall-Borsig lieferte mit seiner Rüstungsindustrie den Schmierstoff des NS-Regimes, während die Gruppe Mannhart Sand im Getriebe war.“

Führung zum Tegeler Widerstand

Anlässlich seines Stadtteiltags am Freitag, dem 11. November lädt der Tegeler SPD-Abgeordnete Sven Meyer nun zur Kiez-Führung „Tegeler Widerstand im Nationalsozialismus“, die vom Heimatforscher Meinhard Schröder ausgearbeitet wurde. Interessierte sind herzlich eingeladen: Der Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Borsigtor. Die Führung dauert rund anderthalb Stunden.

Während sich Stadtteiltage von Abgeordneten klassischerweise oft mit Verkehrs- und Müllproblemen im Bezirk beschäftigen, fällt dieser aus dem üblichen Rahmen. „Müll und Verkehr sind auch mir wichtige Themen, die ich behandle, aber diesmal war es eine bewusste Entscheidung, einmal über die bekannten Probleme hinauszugucken“, erklärt der Tegeler Abgeordnete Meyer. Denn mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und den anhaltenden Demonstrationen im Iran gegen das Regime, rückt das Thema Widerstand wieder ins Zentrum der Wahrnehmung. Auch hierzulande.

Iraner erzählen von der aktuellen Lage

Das merkt Meyer auch an den Rückmeldungen auf seinen Stadtteiltag. „Es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben: Das interessiert mich.“ Um den historischen Eindrücken auch noch aktuelle gegenüber zu stellen, lädt Meyer nach der Führung, aber auch unabhängig von ihr, um 18 Uhr in sein Bürgerbüro (Grußdorfstr. 16) zu einer Informationsveranstaltung über die aktuelle Situation im Iran ein. Hamid Nowzari vom Verein iranischer Flüchtlinge wird über aktuelle Geschehnisse und Entwicklungen berichten und steht auch für Fragen zur Verfügung.

Ab 19.30 Uhr findet ebenfalls im Bürgerbüro die Vernissage des aus Teheran stammenden Künstlers Hassan Taheri statt. Dieser eröffnet seine Ausstellung „Liebe, Sehnsucht, Farbe“ und präsentiert seine neuesten Werke. Es handelt sich um Bilder mit persischen Motiven, welche der Künstler durch moderne Techniken und seinen ganz eigenen Blick auf Geschichte in die Gegenwart überträgt. „Wir wollen ohne Klischees einen Blick heraus wagen aus der klassisch europäischen Perspektive“, erklärt Meyer. „Wir können dabei nur lernen, wenn wir schauen, wie Menschen um ihre Freiheit kämpfen.“

