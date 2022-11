BVG: Schienenersatzverkehr für die U6 in Tegel ist nur fast barrierefrei

Die BVG-Haltestelle für den Schienenersatzverkehr in Tegel ist für Rollstuhlfahrer schlecht geeignet, die SPD fordert Nachbesserung.

Eine 15 Zentimeter hohe Stufe behindert Rollstuhlfahrer an der Haltestelle für den Schienenersatzverkehr in Alt-Tegel. Auffahrt ist nur an den beiden Enden möglich. Und das auch nicht wirklich gut.

U6-Bauarbeiten Schienenersatzverkehr in Tegel: Nur fast barrierefrei

Berlin. Am Montagmorgen hat der Schienenersatzverkehr für auf der U6 zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Alt-Tegel begonnen. Soweit lief alles gut. Es wurden extra Busspuren angelegt und Rampen geteert, damit die Niederflurbusse nicht im Stau stehen und auch Menschen mit Handycap leicht einsteigen können. Am Kurt-Schumacher-Platz wurde auch eine Leitspur für Menschen mit Sehbehinderungen verlegt, damit sie leichter zu den Bussen finden.

Doch nun schlägt die SPD Reinickendorf Alarm, weil ihrer Meinung nach nicht an alles gedacht wurde: „Mit Erschrecken mussten wir feststellen, dass die Haltestellenfläche Richtung Süden für Rollstuhlfahrende am U-Bahnhof Alt-Tegel nicht barrierefrei genutzt werden kann“, meldet sich der Ausschussvorsitzende für Gesundheit und Gleichstellung, Ulf Wilhelm, zu Wort.

Rollstuhlfahrer müssen zwischen den Verkehrszeichen und am Stromkasten vorbei zirkeln.

Foto: Dirk Krampitz

Denn bei der Haltestelle in Richtung Süden gibt es zwischen Gehweg und Haltestellenfläche auf einer Länge von rund 50 Metern eine bis zu 15 Zentimeter hohe Stufe, die gelb markiert ist. Für Rollstuhlfahrer ist sie ein Hindernis. Für sie ist der Zugang nur am schmalen Anfang und Ende der Haltestelle möglich. Allerdings sei auch dieser nicht unbedingt leicht, findet Wilhelm. „Der Zugang von der Seite vor und hinter der Fläche ist zwar angerampt, jedoch behindern im Norden ein Verteilerkasten und im Süden ein Lichtmast mit Mülleimer den Rollstuhlfahrenden den Weg“, so Wilhelm.

Am hinteren Ende steht zudem ein Pfahl im Weg, sowie eine Verkehrsbarke, die anzeigt, das Autos bitte links an ihr vorbeifahren sollen. Barrierefrei stellt man sich anders vor.

25.000 Fahrgäste täglich nutzen die Strecke

Der Lichtmast und der Mülleimer lassen nur eine vergleichsweise schmale Durchfahrt für Menschen mit Handycap.

Foto: Dirk Krampitz

Rund 25.000 Fahrgäste transportieren. Die BVG saniert für 90 Millionen Euro die Strecke, die seit 65 Jahren in Betrieb ist und zu einem Großteil oberirdisch verläuft. Unter anderem werden auch neu eingebaute Fahrstühle die Bahnhöfe Borsigwerke und Holzhauser Straße barrierefrei benutzbar machen. Leider scheint aber die Barrierefreiheit bei der Haltestelle Alt-Tegel für den Schienenersatzverkehr nicht optimal gelöst.

Die SPD-Fraktion fordert nun schleunigst eine wirklich barrierefreie Herstellung in Richtung Kurt-Schumacher-Platz, damit auch Rollstuhlfahrende den Schienenersatzverkehr ohne Hilfe und Probleme nutzen können. „Zu bedenken ist, dass eine große Anzahl von Menschen hier umsteigen muss und es durchaus zu größeren Menschenmengen kommen wird“, gibt die SPD zu bedenken. Denn der Zugang mit Rollstuhl ist nur am Anfang und Ende der Bushaltestelle möglich. Und für Nutzer von Elektrorollstühlen werden wird die Fahrt am Laternenpfahl im Süden oder dem Verteilerkasten im Norden knapp - sie brauchen laut Auskunft von SPD-Gesundheits-Experten Ulf Wilhelm immerhin 140 Zentimeter Durchfahrbreite.

Die BVG sieht bei der Haltestelle direkt vor ihrem Kundencenter in Alt-Tegel keine Probleme. „Unsere Kundenbetreuer*innen, die seit Montagfrüh vor Ort sind, haben auch bestätigt, dass Rollstuhlfahrer*innen bzw. mobilitätseingeschränkte Fahrgäste keinerlei Probleme beim Ein- und Ausstieg haben“, antwortet das Unternehmen auf Anfrage.

