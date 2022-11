Sankt Martin lässt den Letteplatz mit Feuer und LED leuchten

Berlin. Laterne, Laterne, ...“: Jedes Jahr um den 11. November herum ziehen Züge von Kindern mit bunt leuchtenden Laternen durch die dunklen Straßen und singen dabei Martins- und Laternenlieder. Und das alles zu Ehren des römischen Soldaten Martin, der um das Jahr 316 nach Christus geboren wurde. Der Legende nach ritt er an einem Wintertag auf einen Bettler zu. Der hungernde und frierende Mann tat dem Soldaten so leid, dass er mit dem Schwert seinen eigenen Mantel teilte und dem Bettler eine Hälfte schenkte. In der Nacht erschien Martin dann der Bettler im Traum und gab sich als Jesus Christus zu erkennen.

Schon die frühen Christen kannten Lichterprozessionen, mit denen sie auch den Heiligen Martin an seinem Gedenktag ehrten. Dieser Brauch hat sich bis ins unsere Zeit gehalten. Auch das Quartiersmanagement Letteplatz lädt ein zum Lichterfest zum St. Martinstag am 10. November 2022 ab 17 Uhr. Beim Lichterfest finden die Laternenumzüge der Kita Letteallee, Kita Mittelbruchzeile und der Reginhard Grundschule statt. Begleitet von Trompetenschülerinnen und Schülern treffen die Kinder gegen 17 Uhr auf dem Letteplatz ein, wo bis 18.30 Uhr das Martinsfest stattfindet.

Die Pfarrerin und der Puppenspieler

Pfarrerin Manuela Michaelis aus der Hausottergemeinde wird die St. Martinsgeschichte erzählen, Puppenspieler Tom Herfort lässt mit seinem mobilen Marionetten-Theater die Puppen tanzen und das Pyro-Team Berlin heizt im Wortsinn mit seiner Feuer-Show ein, präsentiert aber auch LED-Effekte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Musikalisch wird das Fest vom Akkordeonduo „Berlinski Samowary“ sowie von den „Pumping Air“-Trompetern begleitet. Warmes Essen und Getränke bieten die Kita Mittelbruchzeile, die Kita Letteallee, das Jugendzentrum Lette 51, das Kinderzentrum Pankower Allee, die Koca Sinan-Moschee, die Turgut Alp-Moschee, das Café am See sowie der Interreligiöse Dialog Reinickendorf Ost an. Außerdem sind auch die Vereine NaturFreunde Berlin und die LetteNachbarn mit Ständen vertreten.

Lesen Sie hier mehr aus Reinickendorf.