Reinickendorf ist Schlusslicht bei der Besetzung im BVV-Büro

Berlin. Wegen Personalmangel und einem Krankheitsfall in ihrem Büro hatte die Bezirksverordnetenvorsteherin Kerstin Köppen (CDU) die 12. Reinickendorfer BVV im Oktober kurzfristig abgesagt. Das gab viel Unruhe und Ärger im Rathaus Reinickendorf. Es gab Kritik an Köppen, aber auch an Bürgermeister Uwe Brockhausen (SPD), der die Personalverantwortung innehat.

Nun ist klar, dass das Reinickendorfer BVV-Büro ganz objektiv betrachtet schlechter besetzt ist als die Pendants der anderen Berliner Bezirke. Auf Anfrage des Wahlkreisabgeordneten für Frohnau, Hermsdorf und die Freie Scholle, Frank Balzer (CDU), hat die Senatsverwaltung für Finanzen die Personalbesetzungen der Berliner BVV-Büros mitgeteilt. Reinickendorf rangiert am Ende der Liste.

Mehr als die Hälfte der Stellen unbesetzt

Insgesamt betrachtet hat von den zwölf Berliner Bezirken ausschließlich Friedrichshain-Kreuzberg weniger Personal als Reinickendorf im Einsatz. Hier verrichten derzeit 1,36 Beschäftigte ihre Arbeit. Allerdings sind dort auch nur drei Stellen vorgesehen, was immerhin einer derzeit realen Besetzung von 45 Prozent entspricht. 55 Prozent der Stellen im BVV-Büro Friedrichshain-Kreuzberg sind demnach unbesetzt.

In Reinickendorf sollen eigentlich vier Beschäftigte die Arbeit von BVV-Vorsteherin Kerstin Köppen unterstützen. Derzeit sind aber nur 1,76 Stellen besetzt. Folglich sind dort sogar 56 Prozent aller Stellen unbesetzt.

Die CDU sieht einen „Weckruf“

„Unser BVV-Büro hat keine ausreichende Personaldecke, um Engpässe zu kompensieren. Anstatt der vier Planstellen sind derzeit nur 1,76 Stellen besetzt. Wenn Bezirksbürgermeister Brockhausen weiterhin keine Besetzungen vorantreibt, ist es eine Frage der Zeit, bis BVV-Sitzungen abermals in Gefahr sind. Die neuen Zahlen sind ein Weckruf für das Reinickendorfer Bezirksamt“, warnt der Vorsitzende der Reinickendorfer CDU-Fraktion, Marvin Schulz.

In allen anderen Berliner Bezirken ist die Personalsituation in den BVV-Büros deutlich komfortabler. Je nach Bezirk arbeiten dort drei oder sogar vier Beschäftigte in Vollzeit. Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Tempelhof-Schöneberg sind mit vier besetzten von vier geplanten Stellen Spitzenreiter in der Bundeshauptstadt.

Liegt es an der Bezahlung?

Marvin Schulz mutmaßt, dass es auch an der Bezahlung liegen könne: „In vielen Berliner Bezirken werden sowohl die Leitungs- als auch die Mitarbeiterpositionen besser bezahlt als in Reinickendorf. Teilweise gibt es Unterschiede von bis zu zwei Gehaltsstufen pro Person.“

Vorsteherin Köppen schrieb der Morgenpost allerdings jüngst auf Anfrage: „Zum 01.12.22 kommt voraussichtlich ein neuer Mitarbeiter ins BVV-Büro.“ Und bereits jetzt seien im Büro wieder drei Personen tätig, davon eine Teilzeitkraft. Die Organisation der nächsten Reinickendorfer BVV am kommenden Mittwoch scheint also gesichert.

