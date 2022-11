Nur echt mit Robe: Reinickendorf sucht ehrenamtliche Richter

Berlin ist das einzige Bundesland, in dem Schöffen Roben tragen. Ab 2023 gibt es für geeignete Bewerber wieder die Möglichkeit dazu.

Berlin. Die Robe eines Richters tragen und Recht sprechen, ganz ohne mindestens neun Semester Jurastudium und zwei schwierige Staatsexamen absolviert zu haben. Nur in Berlin ist es in diesem Jahr wieder möglich.

Das Bezirkswahlamt Reinickendorf ist auf der Suche nach interessierten Bürgern, die ab 2023 am Verwaltungs- oder Oberverwaltungsgericht bei mündlichen Verhandlungen und Urteilsfindungen mit gleichen Rechten wie Berufsrichter mitwirken als ehrenamtliche Richter. „Sie bringen ihre außerrechtlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein und ergänzen die stärker juristisch geprägte Sichtweise der Berufsrichterinnen und Berufsrichter“, heißt es in der Aufgabenbeschreibung.

Normale Menschen für den normalen Menschenverstand

Man kann es wohl auch als den gesunden Menschenverstand bezeichnen oder den Unterschied, den es manchmal zwischen Recht und Gerechtigkeit gibt. Die Amtsperiode am Oberverwaltungsgericht beginnt zum 19. August 2023 und am Verwaltungsgericht mit seinen Entscheidungen etwa zum Mieterschutz zum 1. Januar 2024.

Aber Achtung: Akzeptierte Bewerber legen sich für einen Zeitraum von fünf Jahren fest, müssen Krankheiten und Urlaubszeiten anmelden. Vor Ablauf ihrer Berufung können sie nur unter bestimmten, gesetzlich geregelten Voraussetzungen und ohne Zustimmung nur durch Entscheidung eines Gerichts abberufen werden.

Auch wenn die ehrenamtlichen Richter sieben Euro pro Stunde für den Zeitaufwand bekommen, und Berufstätige nachgewiesenen Verdienstausfall bis maximal 29 Euro pro Stunde, ist es schon eher eine Aufgabe für Idealisten, die einen Einblick in die Arbeit von Gerichten bekommen und die Demokratie unterstützen wollen.

Das findet auch Emine Demirbüken-Wegner (CDU), Bezirksstadträtin für Soziales und Bürgerdienste, ruft auf, sich zu bewerben: „Als ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter leisten Sie einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft, damit eine gerechte Urteilsfindung erfolgen kann. Das Bezirkswahlamt Reinickendorf freut sich auf Ihre Unterstützung.“

Keine lange Haft und mindestens 25 Jahre alt

Allerdings hat nicht jeder Bewerber die Chance, genommen zu werden: Die Bewerber müssen mindestens 25 Jahre alt sein, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und im Bezirk Reinickendorf ihren Wohnsitz haben. Sie dürfen nicht zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden sein. Außerdem darf ihnen auch nicht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter durch Richterspruch entzogen worden sein.

Dass sich die Bewerber gesundheitlich den Aufgaben gewachsen fühlen und über soziale Kompetenz verfügen sollten, ist selbstverständlich. Erwartet wird auch ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein und das Bemühen unparteilich, objektiv und unvoreingenommen Entscheidungen zu treffen.

Nicht erlaubt ist das Schöffenamt übrigens den Mitgliedern des Bundestages, des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden Körperschaften eines Landes, der Bundesregierung oder einer Landesregierung. Auch Berufsrichter, Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie in der öffentlichen Verwaltung ehrenamtlich tätige Personen, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig besorgen, sind nicht zugelassen.

Die Robe wird ausgeliehen

Interessierte erreichen die Geschäftsstelle des Bezirkswahlamtes Reinickendorf telefonisch unter (030) 90294- 5545 oder 5544. Ein Merkblatt mit weiteren Informationen sowie ein Bewerbungsformular erhalten Sie online hier oder per E-Mail unter Bezirkswahlamt@Reinickendorf.berlin.de.

Übrigens ist Berlin seit 2019 das einzige Bundesland, in dem auch die ehrenamtlichen Richter Robe tragen müssen gemäß der “Allgemeinen Verfügung über die Amtstracht der Berliner Rechtspflegeorgane”. Den Richterrock gibt es vor der Verhandlung in der Amtsmeisterei des Verwaltungsgerichts. Nach dem Ende der Sitzung muss er dann dort auch wieder abgegeben werden.