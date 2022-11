Die Wasserbüffel-Saison geht zu Ende im Tegeler Fließ

Die ersten Tiere wurden schon in den Stall bei Potsdam gebracht. Wer sich beeilt, kann noch einige von ihnen in Freiheit beobachten.

Berlin. Sie stammen aus den Feuchtgebieten und Sumpfwäldern Asiens. Doch seit 2015 gibt es sie in der warmen Jahreszeit auch im Tegeler Fließ: Wasserbüffel. Nun neigt sich die diesjährige Weidesaison der Wasserbüffel im Tegeler Fließ dem Ende zu. Wer die Tiere jetzt noch in Freiheit beobachten möchte, muss sich beeilen: Bereits am vergangenen Freitag wurden die ersten der exotischen Rinder von den östlichen Weiden, entlang der Mühlenfeldstraße, abgeholt, im Laufe der nächsten neun Tage begeben sich dann die restlichen Tiere im westlichen Weidegebiet, beginnend bei der Jugendherberge entlang der Forststraße, in das Winterquartier bei ihrem Bauern in der Döberitzer Heide bei Potsdam.

Umwelt-Bezirksstadträtin Korinna Stephan (Grüne) zieht eine positive Bilanz: „Die zahlreichen Reaktionen auch in diesem Jahr haben gezeigt, dass die Wasserbüffel viele Besucherinnen und Besucher angelockt und fasziniert haben. Aber auch den Pflegeauftrag im Tegeler Fließ haben unsere tierischen Rasenmäher wieder mit Bravour gemeistert.“

Die Büffel pflegen das Fließ

Das Fließ braucht Pflege, um Verbuschung und Verwaldung entgegenzuwirken, damit die Lebensraumqualität und die Funktion als Hochwasserschutz bewahrt bleiben. Ohne die Büffel wäre dies mit hohem Aufwand und hohen Kosten verbunden, weil die Feucht-Landschaft nicht mit den herkömmlichen Maschinen bearbeitet werden kann. Für die Büffel hingegen ist es ein nahezu idealer Lebensraum.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Tier frisst pro Tag rund 40 Kilogramm Grünfutter und dabei sind sie nicht wählerisch. Die Tiere prägen ganz natürlich mit Verbiss, Suhlen und ihren Hinterlassenschaften die Landschaft und fördern in der Folge die Artenvielfalt. Im Einzugsgebiet des Tegeler Fließes haben sich viele gefährdete Arten wieder angesiedelt, darunter der Hainveilchen-Perlmutterfalter und andere seltene Schmetterlingsarten, die in Berlin als ausgestorben galten.

Im Frühjahr gibt es ein Wiedersehen

Unter anderem darum wurde im Februar 2019 das Wasserbüffel-Projekt als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. Es gilt damit als vorbildliches Projekt, das sich in besonderer Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Deutschland einsetzt.

Die aktuelle Projektvereinbarung zwischen dem Bezirk, der Senatsverwaltung und dem Landschaftspflegeverband Spandau, der die Beweidung durch die Wasserbüffel organisiert und betreut, gilt bis Ende 2023. Und so verspricht Bezirksstadträtin Stephan: „Nach dem Winter können wir die Tiere dann wieder im nächsten Jahr ab April oder Mai bei uns begrüßen. Und der Bezirk freut sich bereits jetzt darauf.“

Lesen Sie hier mehr aus Reinickendorf.