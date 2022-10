Berlin Reinickendorf: Das kostet die Wasser-Versorgung der Bäume

Berlin. Reinickendorf ist einer der Berliner Bezirke mit den meisten Straßenbäumen. Nach Steglitz-Zehlendorf (59.650 Bäume), Marzahn-Hellersdorf (46.087) und Treptow-Köpenick (44.446) liegt Reinickendorf mit 44.105 Bäumen auf Platz vier der zwölf Bezirke. Schlusslicht ist Friedrichshain-Kreuzberg mit gerade einmal 16.520 Bäumen. Insgesamt stehen an Berlins Straßen 432.769 Bäume und in Reinickendorf somit mehr als ein Zehntel davon. Das geht aus der Antwort der der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auf die schriftliche Anfrage des Abgeordneten Danny Freymark (CDU) zum Thema Straßenbäume in Berlin hervor.

Aufgrund des erhöhten Wasserbedarfs durch wärmere Sommer und die enorme Anzahl an Bäumen hat der Bezirk einen Dienstleister mit dem Gießen beauftragt, da dieses nicht mit den personellen Ressourcen des Bezirksamtes umsetzbar wäre. Die Gesamtkosten der Bewässerung im Bezirk betrugen 240.120,48 Euro im Jahr 2021. Davon gab es 1700 Bewässerungsdurchgänge an Jungbäumen, die in der Saison 2020/21 gepflanzt wurden, sowie 24.954 Bewässerungsdurchgänge an Bäumen mit einem Pflanzjahr davor. Rechnerisch kostete die Wasserversorgung für jeden Baum 5,44 Euro im Jahr 2021. Für das Jahr 2022 existiert noch keine Gesamtsumme, da die Abrechnung mit den Dienstleistern noch nicht erfolgt ist.

Viele Linden, wenige Robinien

Von Reinickendorfs 44.105 Bäumen sind mit einer Anzahl von 14.517 die meisten Linden. Es folgen Ahorn (9575), Eiche (5445), Platanen (2402), Kastanien (2317), Birken (1270). Mit 1163 Exemplaren sind Robinien am wenigsten auf Reinickendorfs Straßen vertreten. Im Rahmen der Stadtbaumkampagne kostet derzeit eine Straßenbaumpflanzung einschließlich einer rund dreijährigen Entwicklungspflege etwa 3000 Euro.

In den Jahren 2022 und 2023 sind in Reinickendorf jeweils 250 Neupflanzungen geplant. Die finanziellen Mittel für Straßenbäume in ganz Berlin wurden seit 2020 nahezu verdoppelt. Derzeit betragen sie insgesamt rund 37 Millionen Euro pro Jahr.

Ferner hat die Senatsverwaltung für Umwelt in den letzten Jahren mit Sondermitteln in Höhe von mehr als 18 Millionen Euro für „Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung des Berliner Baumbestandes“ und für zusätzliche Wässerungen im Rahmen der „Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030“ unterstützt.

