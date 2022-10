Wegen Wahlvorbereitungen: Bürgeramt Teichstraße schließt

Weil der Platz im Gebäude gebraucht wird, ist das Bürgeramt in Reinickendorf-Ost ab Montag geschlossen.

Berlin. Wer nicht aufpasst, steht ab Montag vor verschlossener Tür: Das Bürgeramt Reinickendorf-Ost in der Teichstraße bleibt ab dem 31. Oktober geschlossen. Das Gebäude, in dem sich das Bürgeramt befindet, wird vollständig vom Bezirkswahlamt für die Vorbereitungen der möglichen Wahlwiederholung belegt. Bürger, die bereits Termine in der Zeit ab dem 31. Oktober gebucht hatten, werden zwecks Vereinbarung neuer Termine kontaktiert. Die Abholung fertiggestellter Dokumente ist aber weiterhin möglich.

Der Grund ist die vermutlich bevorstehende Wiederholung der Berlin-Wahl. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin will am 16. November seine Entscheidung zur Gültigkeit der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus sowie den Bezirksverordnetenversammlungen verkünden. Sollten die Richter zu dem Entschluss kommen, dass die Wahlen nicht rechtens waren, müsste in ganz Berlin neu gewählt werden. Für eine Wiederholungswahl bleibt dem Landeswahlleiter eine Frist von 90 Tagen nach dem Gerichtsentscheid. Das entspricht spätestens dem 14. Februar 2023.

Das ganze Haus in der Teichstraße wird leer geräumt

„Darum räumen wir das Haus in der Teichstraße nun total leer und 70 Leute, die die Wahl im Bezirk organisieren, finden dort ihren Platz“, sagt die Bezirksstadträtin für Soziales und Bürgerdienste Emine Demirbüken-Wegner (CDU). 30 Stellen seien hausintern besetzt und würden durch 40 befristet Beschäftigte ergänzt. Die Wahl fiel auf den Standort in dem ehemaligen Krankenhaus, weil dort sowieso schon das Wahlamt seinen Platz hat.

Das Bezirkswahlamt sitzt ohnehin schon in der Teichstraße 65.

Foto: Dirk Krampitz

Die dortigen Mitarbeiter werden für die Zwischenzeit auf andere Standorte verteilt, und das Wohnungsamt, das bisher dort gesessen hat, ist sowieso gerade in die Neheimer Straße 63 gezogen. „Und ich ziehe ins Rathaus, dorthin wollte ich schon immer, seitdem ich Politik mache“, sagt die Vize-Bürgermeisterin vieldeutig und lacht.

Zwar ist die Wahlwiederholung streng genommen noch nicht sicher, aber das Gericht hat sich vorab ungewöhnlich deutlich für eine Wiederholung positioniert. „Es ist nicht die Frage, ob die Wahlen wiederholt werden, sondern nur wie“, glaubt auch Demirbüken-Wegner.

Wenn das Gericht zum Entschluss kommt, dass die Struktur für eine 100-prozentige Präsenz-Wahl geschaffen werden muss, also dass der Ablauf auch ohne Briefwahl funktionieren würde, werde das sehr fordernd. „Dann müssen wir alle Kräfte nutzen, die zur Verfügung stehen.“

9000 Wahlhelfer werden gebraucht

Während es bei der Wahl 2021 in Reinickendorf nur 160 Wahlräume gab, rechnet Demirbüken-Wegner dann mit einem Bedarf von 500 Räumen. Außerdem bräuchte man 9000 Wahlhelfer. Im September vor einen Jahr waren es noch 2500. Dazu müssten in Corona-Zeiten auch Hygienevorbereitungen und natürlich der normale Organisationsaufwand bewältigt werden. „Damit können wir nicht erst im November nach dem Urteil anfangen, wir müssen jetzt beginnen.“

Nach der Wahl soll das Bürgeramt an der Teichstraße wieder öffnen. Allerdings wird es auch nach dem Wahlsonntag noch eine Weile dauern. „Die Wahlen brauchen auch viel Nachbereitung.“ Die Bezirksstadträtin rechnet mit einer Wiederöffnung frühestens Mitte März. Aber es sei auch nicht so eilig, findet Demirbüken-Wegner. „Wir haben die für Berlin vergleichsweise luxuriöse Situation, dass wir noch vier weitere Bürgerämter in Reinickendorf haben.“

Mobile Bürgerämter helfen

Die Ämter im Rathaus Reinickendorf, in Tegel, im Märkisches Viertel und in Heiligensee bleiben selbstverständlich zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. Und außerdem hat Reinickendorf noch vier mobile Bürgerämter: In insgesamt vier Koffern stecken vier Arbeitsplätze mit allen technischen Geräten, die für einen Bürgeramtsarbeitsplatz vonnöten sind. Daher können im mobilen Bürgeramt alle Dienstleistungen erledigt werden, die auch ein stationäres Bürgeramt anbietet – von An- und Ummeldungen über die Beantragung von Personalausweisen bis hin zur Freischaltung der PIN des Online-Ausweises.

Bürgerservice auf der Smart Country Convention 2022 Bezirksstadträtin Emine Demirbüken-Wegner (CDU, 2. v. li.) mit Mitarbeitern des Bürgeramts.

Foto: BA Reinickendorf

Oft sind die mobilen Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen unterwegs. „Aber nicht nur da, wir gehen dort hin, wo wir gebraucht werden.“ Die Termine sind online über die ganz normale Termin-Auswahl der Bürgerämter in Reinickendorf verfügbar.

2400 Kunden pro Jahr

Das mobile Angebot des Reinickendorfer Bürgeramts gibt es bereits seit dem Jahr 2008, unter anderem im Dominikus-Krankenhaus. Pro Jahr werden hier 2400 Kunden bedient. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es das Angebot zwei Jahre lang nicht. Nun ist es wieder aktiv. Gerade haben die Reinickendorfer ihr Angebot auf der diesjährigen Messe „Smart Country Convention 2022“ vorgestellt.

Die Messe ist mit 150 Ausstellern eine Leistungsschau zu öffentlichen Angeboten rund um Bildung, Gesundheit, Wohnen und zum Stand der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung im deutschsprachigen Raum. Am Reinickendorfer Stand blieb es nicht nur bei der Demonstration: 153 Kunden der Verwaltung wurden in drei Tagen bedient. Darunter auch Demirbüken-Wegner. Sie ließ sich ihren Ausweis für die Online-Nutzung freischalten.

