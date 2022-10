Gericht: Eigentümerin muss Rattenplage bekämpfen

Berlin. Der Anblick ist nichts für empfindliche Gemüter – besonders, weil auf dem Nachbargrundstück Kinder einer Kita spielen. Im Sommer hatten besorgte Anwohner dem Gesundheitsamt in Berlin-Reinickendorf einen Rattenbefall auf einem Grundstück im Südosten des Bezirks gemeldet. Die Ratten, so die Anwohner, würden von einer unbekannten Person mehrmals die Woche mit Futter und Getränken versorgt, sie kletterten mittlerweile auch in die Dämmung des Nachbargebäudes. Das hat nun Konsequenzen – allerdings nicht für den unbekannten Rattenfreund, sondern für die Eigentümerin des Grundstücks.

„Wird vom bezirklichen Gesundheitsamt auf einem Grundstück ein Rattenbefall festgestellt, ist die Grundstückseigentümerin unabhängig von ihrer Verantwortung für den Schädlingsbefall verpflichtet, die Ratten durch eine Fachkraft bekämpfen zu lassen.“ Das hat das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht (VG 14 L 1235/22).

Eigentümerin hatte sich gegen die Anordnung des Bezirks gewehrt

Die Eigentümerin war vom Bezirksamt Reinickendorf nach einer Ortsbesichtigung durch das Gesundheitsamt im September 2022 dazu verpflichtet worden, binnen einer Woche eine Fachkraft mit der Durchführung der Rattenbekämpfung zu beauftragen und hierüber das Bezirksamt schriftlich zu informieren. Sollte dies nicht geschehen, drohte das Bezirksamt an, die nötigen Maßnahmen selbst auf Kosten der Eigentümerin vorzunehmen.

Gegen diese Anordnung hatte sich die Besitzerin des Grundstücks mit dem Argument wehren wollen, sie habe dort keine Ratten gesichtet, und einen entsprechenden Eilantrag vor Gericht gestellt. Doch das Verwaltungsgericht lehnte dies ab.

„Aktive und belaufene Rattenlöcher auf dem Grundstück“

Ratten agierten regelmäßig im Verborgenen und mehrere Anrainer, darunter auch die Leiterin einer angrenzenden Kita, hätten den Rattenbefall unabhängig voneinander dem Mitarbeiter des Gesundheitsamts bestätigt, hieß es zur Begründung. Der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes habe „ausdrücklich aktive und belaufene Rattenlöcher auf dem Grundstück“ festgestellt.

In diesem Fall ergebe sich aus der Verordnung über die Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen eine Pflicht der Eigentümerin zur Bekämpfung der Ratten. Dies setze insbesondere kein Verschulden, das heißt keine Verantwortlichkeit für die Entstehung des Rattenbefalls voraus. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.