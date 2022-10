Fußgängerzone Gorkistraße feiert die Rückkehr von Karstadt

Am Wochenende gibt es ein Straßenfest mit Musik und Essen, um die Eröffnung des Warenhauses zu feiern.

Berlin. Es ist eine Rückkehr, auf die viele Tegeler gewartet haben: Am Donnerstag hat Karstadt in der Fußgängerzone Gorkistraße nach vielem Hin und Her eröffnet. Für die Anrainer ist es mehr als nur eine Warenhauseröffnung: Mit der Pleite von Karstadt begann damals der Niedergang der Gorkistraße als Einkaufsmeile. Viele Hoffnungen sind mit der Neu-Eröffnung verknüpft.

Nach der Sanierung der Fußgängerzone durch die HGHI Holding in den vergangenen Jahren kommt nun der Neustart mit dem alten Ankermieter. Auch wenn die Zeiten für den Kaufhauskonzern aktuell nicht rosig sind. Presseberichten zufolge fordert Galeria Karstadt Kaufhof erneut Staatshilfen im dreistelligen Millionenbereich, um eine Pleite abzuwenden.

Egal, am Wochenende wird gefeiert in der Fußgängerzone Gorkistraße. Das Tegel Quartier lädt Samstag von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu einem kleinen Straßenfest ein. Angekündigt sind nostalgische Marktstände und kulinarische Köstlichkeiten.

Der Bürgermeister greift zur Schere

Mit dem traditionellen Scherenschnitt eröffnete Reinickendorfs Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) die neue GALERIA-Filiale an der umgestalteten Gorkistraße. „Mit dem Einzug der GALERIA-Filiale erlebt die Gorkistraße die erhoffte Belebung und Aufwertung. Ich wünsche dem Unternehmen und allen Anrainern der neuen Gorkistraße, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden sich auf den Weg nach Tegel machen.“

Die Tegeler GALERIA-Filiale ist der erste nach mehr als 30 Jahren erbaute Kaufhausneubau des Konzerns. Laut Filialgeschäftsführer Nicolas Köhler hat diese Filiale rund 8.500 qm große Verkaufsfläche. Im Sortiment will er lokale Bedürfnisse und regionale Elemente berücksichtigen, um damit eine ganz neue Aufenthaltsqualität für die Kundinnen und Kunden und einen starken Anziehungspunkt zu schaffen.

