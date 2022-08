Centermanager der Borsighallen Marius Lorbeer, Micheal Grimm (Geschichtsforum Tegel), Felix Schönebeck („I love Tegel“) und Frank-Max „Postmaxe“ Polzin (Geschichtsforum Tegel) (v.l.n.r.) bei der Eröffnung der Ausstellung „700 Jahre Tegel“ in den Hallen am Borsigturm.

700 Jahre Tegel 700 Jahre Tegel: Ausstellung in den Hallen am Borsigturm

Berlin. Als Willy Brandt 1958 den U-Bahnabschnitt vom Kurt-Schuhmacher-Platz nach Tegel einweihte, war Michael Grimm gerade sechs Jahre alt. Er erinnert sich noch genau, wie der damalige Bürgermeister von Berlin in einer Hand die Warnkelle schwang und mit der anderen seine Zigarette vor dem Bauch hielt. Von der Szene gibt es auch ein Foto, das jetzt in der Ausstellung „700 Jahre Tegel“ in den Hallen am Borsigturm in Tegel zu sehen ist.

Michael Grimm ist einer der Hobby-Historiker des Geschichtsforums Tegel, die gemeinsam mit dem Stadtteilverein „I love Tegel“ die Ausstellung organisiert haben. Sie ist aus den eigenen Archiven der Mitglieder des „Geschichtsforum Tegel bestückt.

Lesen Sie auch: 700 Jahre Tegel: So wurde der Ortsteil zur Kleinstadt

Die Ausstellung lebt von den alten Fotos und Postkarten. Sie zeigen das Tegel von vor 100 bis 150 Jahren. Die Texte haben die Aussteller im Internet recherchiert und zum Teil von Wikipedia übernommen. Wo keine Texte stehen, lohnt es sich, schnell mal einen Namen zu googeln.

Auf einem Bild ist zum Beispiel ein Mann mit Hund zu sehen, beschriftet mit „Hundegustav“. Der Hundegustav war ein Wirt, der ein bei Nachtschwärmern beliebtes Lokal in der Borsigstraße 29 betrieb und außerdem Bouletten verkaufte. Der frühere Hundefänger wurde seine Bouletten jedoch nicht los. Zu groß war der Verdacht der Leute, dass er Hundefleisch verkaufe. Heute kenne niemand mehr diese Geschichten, sagt Grimm, der selbst ein ganzes Buch voller Tegeler Geschichten veröffentlicht hat.

Geschichte der U6 nach Tegel

Neben Stationen zum U-Bahn- und Straßenbahnbau werden schlaglichtartig wichtige Ortsteile, Gebäude und Menschen Tegels hervorgehoben. Zwei Litfaßsäulen zeigen weitere historische Bilder und in einer Ecke laufen Filme, die zum Teil vom Geschichtsforum, zum Teil vom Unternehmen Borsig produziert wurden. An einer Wand ist die Geschichte der Borsighallen dargestellt.

Die ursprüngliche Idee zur Ausstellung hatte Felix Schönebeck, Mitgründer von „I love Tegel“ und Bezirksverordneter für die CDU in Reinickendorf. Er kontaktierte dann das Geschichtsforum und ist inzwischen mit seinen 32 Jahren der jüngste Neuzugang der Gruppe. Er war es auch, der die guten Kontakte zu den Borsighallen mitbrachte, die mit einer Ladenfläche im ersten Stock den nötigen Raum bereitstellten.

Tegeler Bürgervereine organisieren Ausstellung

Eigentlich sollte zur Eröffnung am Dienstag auch der SPD-Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen kommen. Als er nach 20 Minuten noch nicht da war, lief die Veranstaltung ohne ihn. Eine Haushaltssitzung habe länger gedauert, teilte Felix Schönebeck mit.

Ursprünglich wollten die Organisatoren mit dem Bezirksamt zusammenarbeiten, doch dort hatte man andere Vorstellungen. „Die wollten den Fokus auf die weitere Entwicklung Tegels legen“, sagt Grimm, „aber wie soll das denn gehen, in diesen verrückten Zeiten die Zukunft voraussagen?“

700 Jahre Tegel: Erinnerungen und Geschichten

In der Ausstellung in den Borsighallen geht es eher um den Blick zurück, ums Erinnern und Bewahren. Bis ins Jahr 1322, als Tegel erstmals in einer Urkunde erwähnt wurde, reicht die Ausstellung nicht. Aber Tegeler werden auf den Fotos altbekannte Ecken wiedererkennen, die heute vollkommen anders aussehen.

Und manchmal zeigen Bilder auch nur die halbe Wahrheit. Was auf dem Foto von Willy Brandt nämlich nicht zu sehen ist: der Bürgermeister stand damals auf einem Stuhl. „Den hat er sich aus dem Geschäft Schönborn da an der Ecke geholt“, erinnert sich Grimm. Noch so eine Tegeler Geschichte.

Ausstellung „700 Jahre Tegel“ im ersten Stock der Hallen am Borsigturm neben H&M, täglich 10-20 Uhr, voraussichtlich bis Ende des Jahres