Wettlauf auf High Heels für Toleranz und Gleichberechtigung

Am 6. August heißt es: „Reinickendorf goes Pömps“. Verein Regenbogen Reinickendorf will mit Spaß auf ernstes Thema aufmerksam machen.

So hoch müssen die Schuhe schon sein, wenn man beim Wettbewerb „Reinickendorf goes Pömps“ mitmachen möchte. (Symbolfoto)

Berlin. Mit High Heels über Hindernisse springen und dabei möglichst schnell sein – das ist am Sonnabend, 6. August, die Devise. Zum zweiten Mal heißt es: „Reinickendorf goes Pömps“. Eine Teilnahme ist noch möglich, einen Preis gibt es auch. Die Botschaft der Veranstaltung ist aber eine ernste.

War im vergangenen Jahr der Franz-Neumann-Platz der Austragungsort, ist es in diesem Jahr die Greenwichpromenade am Ende der Straße Alt-Tegel. Um 16 Uhr gehts los, für 22 Uhr ist das Ende anvisiert.

Mitmachen kann jeder, der Schuhe mit einem Absatz mitbringt, der mindestens sieben Zentimeter hoch ist. Im besten Fall laufen die Schuhe vorne spitz zu und haben eher einen dünnen Absatz. Zu gewinnen gibt es eine Trophäe in Form eines goldenen Schuhs.

„Wir wollen Tegel bunt machen und mit einem Augenzwinkern für Toleranz, Respekt und Gleichberechtigung werben“, sagt Initiator Andreas Otto vom Verein Regenbogen Reinickendorf. Deshalb wird es auch einen Stand geben, an dem sich jeder über die Arbeit des Vereins informieren kann.

Am 6. August soll aber Spaß an erster Stelle stehen. Wer Teil des Wettlaufs sein möchte, meldet sich am besten hier an: drag@regenbogen-reinickendorf.de.

