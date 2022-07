An Jean-Krämer-Schule entsteht neues Areal. Kleinkinderspielplatz ist fertig, es folgen ein Bereich für Jugendliche und Sportler.

Der Kleinkinderspielplatz an der Roedernallee in Wittenau ist bereits fertig.

Spielplatz Neuer Spielplatz für Kleinkinder zum Austoben in Wittenau

Berlin. Für Kinder in Wittenau gibt es ein neues Freizeitangebot: Vor der Jean-Krämer-Schule gibt es ab sofort einen Kleinkinderspielplatz. In der nächsten Zeit entsteht an der Roedernallee ein Park mit mehreren Spielangeboten für alle Altersklassen.

In dem ersten Bauabschnitt wurde nun ein neuer Kleinkinderspielplatz auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern fertiggestellt – insgesamt wird ein Areal in einer Größenordnung von 11.000 Quadratmetern bebaut. Die Besonderheiten des bereits fertiggestellten Spielplatzes sind nach Angaben des Reinickendorfer Bezirksamtes der Sandtisch mit einem Sandaufzug sowie die Motorikwand, die beide problemlos mit einem Rollstuhl erreicht werden können.

Spielbereich für Kleinkinder auch mit Behinderungen

Auch die Handwippe ermöglicht es eingeschränkten Personen beim Wippen Spaß zu haben und dabei gleichzeitig ihre Armmuskulatur zu trainieren. Die Handwippe kann derzeit allerdings nicht genutzt werden, da Mängel vom TÜV festgestellt worden sind und diese erst behoben werden müssen.

Der Kleinkinderspielplatz wurde mit einer Summe von 410.700 Euro aus dem Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm finanziert.

Bereich für Jugendliche und Sportler ist in Wittenau geplant

Neue Parkwege für die Grünfläche wurden ebenfalls angelegt. Dabei handelt es sich um eine gradlinig auf die Jean-Krämer-Schule laufende Wegeachse und jeweils zwei Querwege. „Ich freue mich, dass nun der erste Bauabschnitt fertiggestellt wurde“, sagte Korinna Stephan (Grüne). „Besonders freue ich mich, dass wir hier auch barrierefreie Angebote schaffen, was mir ein ganz besonderes Anliegen ist.“

Der zweite Bauabschnitt soll noch in diesem Jahr begonnen werden, heißt es. Geplant ist ein Bereich für die Jugendlichen und Sportbegeisterten.

