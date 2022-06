Benefizturnier für deutsch-ukrainisches Fußballprojekt

Beim „Cup der guten Hoffnung“ treten acht Fußballteams gegeneinander an. Spenden kommen geflüchteten Kindern aus der Ukraine zugute.

Am Sonntag treten acht Mannschaften beim Benefizturnier gegeneinander an. (Symbolbild).

Berlin. Seit einigen Wochen spielen ukrainische Kinder in Tegel regelmäßig Fußball und können so ihre Sorgen durch die Flucht aus dem Kriegsgebiet vergessen – möglich gemacht durch den Verein „I love Tegel“. Nun soll der Saisonabschluss am kommenden Sonntag bei einem Benefizturnier gemeinsam gefeiert werden. Auch ein Rahmenprogramm gibt es.

„Wir wollen uns bei allen Helfern, Sponsoren und Unterstützern bedanken, die mit uns gemeinsam innerhalb kürzester Zeit dieses Projekt für geflüchtete Kinder aus der Ukraine auf die Beine gestellt haben“, sagt Felix Schönebeck von I love Tegel. Gemeinsam mit dem FC Arminia Tegel 1977 organisiert er das Turnier. Beide wollen an dem Tag um weitere finanzielle Unterstützung werben.

Neben Benefizturnier gibt es Hüpfburg, Zauberer und ukrainische Speisen

Beim „Cup der guten Hoffnung“ treten acht Jugend-Teams gegeneinander an. Die Spieler kommen aus den Vereinen Arminia-Tegel, SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf, SV Biesenthal 90 e.V., VFB Hermsdorf, SV Grün-Weiß Großbeeren e.V., von NiAs (Nicht im Abseits stehen – ein sozialer Sportverein von Polizisten für geflüchtete Kinder), aus dem EJF Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk und aus dem Team Ukraine.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Turnier startet am Sonntag, 19. Juni, 11 Uhr, auf der Sportanlage „Borsigplatz“, Berliner Straße 72, 13507 Berlin. In der Mittagspause treten die 1. Herren von Arminia Tegel 1977 gegen die 1. Herren des 1. FC Lübars ab 12.15 Uhr für ein Freundschaftsspiel gegeneinander an. Die Siegerehrung ist um 16 Uhr.

Zum Weiterlesen:Fußball in Tegel für geflüchtete Kinder aus der Ukraine

Neben den Fußballspielen wird es ein Rahmenprogramm für Familien geben, unter anderem mit einer Hüpfburg und einem Zauberer, der für Unterhaltung am Spielfeldrand sorgt. Neben frischen Speisen vom Grill werden ukrainische Mütter typische Gerichte aus der Ukraine anbieten.

Weitere Nachrichten aus Reinickendorf lesen Sie hier.