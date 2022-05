Am 3. Juni informieren Ordnungsamt und Polizei über verkehrssichere Räder und prüfen diese. Die Aktion ist kostenfrei.

Fahrrad Tag des Fahrrads: Polizei registriert Räder am 3. Juni

Berlin. Wie verkehrssicher ist das eigene Fahrrad eigentlich? Immer mehr Menschen bevorzugen die Fortbewegung auf zwei Rädern, wissen aber nicht, ob es so im Straßenverkehr genutzt werden darf. Das Ordnungsamt Reinickendorf klärt zusammen mit der Polizei auf.

Anlässlich des „Europäischen Tag des Fahrrads“ beraten am kommenden Freitag, 3. Juni, 14 bis 18 Uhr, die Experten jeden in Sachen Verkehrssicherheit auf dem Hof des Ordnungsamtes, Lübener Weg 26. „An verschiedenen Ständen wird über das verkehrssichere Fahrrad sowie das verkehrssichere Fahren auf den Straßen Berlins informiert. Junge und jung gebliebene Radlerinnen und Radler können ihre Fahrkünste in einem Parcours unter Beweis stellen“, sagt Ordnungsstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU).

Kilometer sammeln und Preise gewinnen beim Stadtradeln

Allen Radfahrerinnen und Radfahrern bietet die Polizei Berlin zusätzlich eine kostenfreie Kennzeichnung der Räder mit einem individuell nummerierten Aufkleber zur Registrierung an. Geprüft werden gewöhnliche Fahrräder und/oder E-Bikes.

Es wird auch Informationen zur Aktion „Stadtradeln“ geben, die ebenfalls am 3. Juni startet. Bei dem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Für diejenigen, die die meisten Kilometer geschafft haben, gibt es auch etwas zu gewinnen. Mehr Informationen auf www.stadtradeln.de.

