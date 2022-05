BVG Bus 222 fährt in Sommerferien zum Strandbad Tegel

In den Sommerferien müssen Badegäste nicht mehr zum Strandbad Tegel laufen. Die Buslinie 222 wird das Bad ansteuern.

Im Rahmen des 9-Euro-Tickets bietet die BVG mehr Fahrten an. So auch zum Strandbad Tegel. Allerdings bislang nur in den Sommerferien.