Wie man Waidmannsluster bei Ukraine-Hilfe unterstützen kann

Am 7. Mai gibt es ein Benefizkonzert in der Königin-Luise-Kirche in Waidmannslust. Einritt ist frei, Förderverein bittet um Spenden.

Berlin. Überall in Reinickendorf engagieren sich Menschen, um für Ukrainerinnen und Ukrainer Geld- oder Sachspenden zu sammeln – so auch in Waidmannslust. Dort wird zugunsten der Geflüchteten ein Benefizkonzert in der Königin-Luise-Kirche vom Förderverein organisiert.

Am Sonnabend, 7. Mai, geben Martin Miehe und Stefan Hilsberg ab 18 Uhr ein Klavierkonzert zu vier Händen. Gespielt werden Werke unter anderem von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Georg Friedrich Händel und Franz Schubert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Eintritt ist frei, der Förderverein bittet aber um Spenden. Für das Betreten der Kirche ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich.

Wer nicht am Konzert teilnehmen kann, aber trotzdem etwas spenden möchte, wendet sich an Nina Atwa, Tel. 0152/03 331 555, Mail: ninaspe@yahoo.de.