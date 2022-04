Benefizkonzert für Ukrainer im Ernst-Reuter-Saal

Berlin. Ein Benefizkonzert zu Gunsten der kriegsleidenden Menschen der Ukraine gibt es am Ostersonnabend, 16. April, im Ernst-Reuter-Saal. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende gebeten. Das Geld kommt dem Netzwerk „Willkommen in Reinickendorf e.V.“ und der „Ukraine-Hilfe Berlin e.V.“ zugute.

Ab 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) werden die ukrainische Pianistin Maria Narodytska aus Kiew und die russische Pianistin Daria Marshinina aus Moskau im Ernst-Reuter-Saal, Eichborndamm 213, auftreten. Sie präsentieren Werke von Scarlatti, Schubert, Liszt, Chopin, Bruckner, Dvořák und Rachmaninow. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 17.30 Uhr geplant.

Das Benefizkonzert ist eine private Initiative des Schweizer Organisators Patrick Eichenberger. Gemeinsam mit seiner Berliner Ehefrau Ingrid organisiert er seit elf Jahren private Hauskonzerte zur Förderung hochbegabter Musiker.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Benefizkonzert für Ukrainer: Organisator bittet um Spenden ab 20 Euro

Anlässlich dieses Benefizkonzertes bittet Eichenberger um Spenden ab 20 Euro aufwärts pro Eintritt. Bezahlt wird vor Ort. Die Anmeldung per E-Mail (unter Angabe des Vor- und Nachnamens, E-Mail-Adresse der Spender/Anzahl der Gäste) erfolgt an: patrickeichenberger@gmx.net. Falls keine E-Mail verfügbar ist, ist eine Anmeldung telefonisch unter 0160-92 537 773 möglich.

Bei diesem Konzert gilt freie Platzwahl, es gibt also keine Karten-Reservierung. Drei Tage vor dem Konzert wird eine E-Mail mit den dann tagesaktuellen Corona-Bestimmungen verschickt. Es gibt keinen Garderoben-Service.

Sämtliche Spendengelder gehen zur Hälfte an den gemeinnützigen Verein „Willkommen in Reinickendorf e.V.“ (www.wir-netzwerk.de). Die andere Hälfte der Spenden geht an den Verein „Ukraine-Hilfe Berlin e.V.“ (www.ukraine-hilfe-berlin.de) für humanitäre Hilfe vor Ort in der Ukraine. Die Kosten für die Musikerinnen übernimmt Organisator Eichenberger. Die freiwilligen Helfer sind Ukrainer oder Bekannte des Organisators. Das Bezirksamt stellt den Saal kostenfrei zur Verfügung. Das Endergebnis des Spendenaufkommens wird per E-Mail mitgeteilt, heißt es vom Organisator.

Mehr Nachrichten aus Reinickendorf lesen Sie hier.