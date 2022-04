Osterferien: Ritterfest, Spiele und Gespräch mit Osterhasen

Osterferien in Berlin: Akteure bieten allerhand Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche an. Eine Auswahl.

Berlin. Zwei Wochen Osterferien stehen kurz bevor. Während einige Familien in die wärmere Ferne reisen, verbringen wieder viele die freie Zeit zu Hause in Berlin. Für etwas Abwechslung haben sich einige Akteure etwas für Kinder und Jugendliche einfallen lassen. Hier eine Auswahl:

In den beiden Osterferienwochen finden in Reinickendorf auf dem Gelände der Alten Fasanerie in Lübars zwei kostenfreie Feriencamps der „KreativFarm“ statt. In der ersten Ferienwoche geht das Camp von Montag bis Donnerstag, 11. bis 14. April, jeweils 9 bis 17 Uhr. Und in der zweiten Ferienwoche geht es von Dienstag bis Freitag, 19. bis 22. April, ebenfalls täglich von 9 bis 17 Uhr. Die Feriencamps sind für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren geeignet. Auch geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine haben die Möglichkeit daran teilzunehmen. Dolmetscherinnen und Dolmetscher stehen zur Verfügung.

Die Kinder und Jugendlichen malen, musizieren, singen, tanzen, erzählen Geschichten, spielen Theater und entwickeln gemeinsam kulturelle Werke. Unterstützt werden sie dabei von Kultur-Coaches. Sie geben Raum zum Probieren, stellen Mittel und Methoden zur Verfügung und begleiten die Kinder und Jugendlichen professionell und engagiert auf Augenhöhe. Am jeweils letzten Tag des Feriencamps präsentieren die Kinder und Jugendlichen dann ihren Freunden und Familienmitgliedern die kreativen Ergebnisse. Es wird um eine Anmeldung gebeten per E-Mail unter kulturcoaching.berlin@gmail.com oder telefonisch unter 0151-725 15 306.

Theater und Akrobatik mit den „Flugträumern“ in der Zitadelle Spandau

Das Medienkompetenzzentrum meredo in Reinickendorf, in der Namslaustraße 45/47, hat sich für Kinder ab elf Jahren ein kostenfreies Osterferienprojekt überlegt. Es ist für alle gedacht, die kreativ sind und gleichzeitig die Umwelt schützen möchten. In der zweiten Ferienwoche findet es vom 19. bis 22. April täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Im Osterferienprojekt Umweltkunst wird mithilfe einer Kamera, recyceltem Müll und einem Hauch von Kreativität eine riesige Collage erstellt. Dabei können sich die Kinder nicht nur kreativ mit anderen austoben, sondern lernen gleichzeitig mehr über das Thema Müll. Dazu gibt es sogar Besuch von der BSR. Am Ende der Woche stellen die Kinder das Ergebnis bei einer Abschlussveranstaltung ihrer Familie oder Freunden vor. Jedes Kind kann die Ergebnisse in digitaler Form mit nach Hause nehmen. Um eine Anmeldung wird gebeten unter www.meredo.de/anmeldung oder per E-Mail anmeldung@meredo.de.

Ritter- und Mittelalterfans bekommen beim traditionellen Oster-Ritter-Spectaculum in Spandau einiges geboten: Historische Musik auf zwei Bühnen mit „LaMarotte“ und „Scherbelhaufen“, Theater und Akrobatik mit den „Flugträumern“ sowie eine Feuershow und eine Fakirshow. Zudem gibt es Ritterkämpfe am Boden und Ritterturniere zu Pferde. Das Oster-Ritter-Fest gibt es auf dem Gelände der Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, vom 16. bis 18. April, 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt neun bzw. sechs Euro, Kinder bis fünf Jahre (und Ritter in Vollrüstung) frei.

Kleine Roboter mit Elektroantrieb aus Kaffeebechern und Klopapierrollen bauen

In Friedrichshain-Kreuzberg ist das Team von Horzontereignis, bestehend aus Wissenschaftlern und Pädagogen, wieder zurück im WerkRaum der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, Frankfurter Allee 35/37. In den kommenden Osterferien werden zahlreiche Workshops angeboten, heißt es. In der ersten Ferienwoche dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit: So gibt es am Dienstag, 12. April, zwischen 14 und 16 Uhr einen Workshop zum Thema Pflanzen. Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren. Mit Wasser experimentieren können ebenfalls Sieben- bis Zehnjährige am Donnerstag, 14. April, 14 bis 16 Uhr.

In der zweiten Ferienwoche gibt es drei Workshops rund ums Thema Technik und Konstruktion. Am Dienstag, 19. April, 14 bis 16 Uhr bauen die Acht- bis Zwölfjährigen kleine Roboter mit Elektroantrieb aus Kaffeebechern und Klopapierrollen. Bücherhelden virtuell durch Berlin folgen und Codes lösen können Kinder ab zehn Jahre am Mittwoch, 20. April, zwischen 10 und 13 Uhr. Experimente mit kleinen Airbags und Fallschirmen stehen am Donnerstag, 21. April, 14 bis 16 Uhr für Acht- bis Zwölfjährige auf dem Programm. Alle Kurse finden im WerkRaum der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin statt. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos. Anmeldungen unter: info-stadtbibliothek@ba-fk.berlin.de. Bei Fragen: Sara Lühmann, 030 90298-2843.

Ein Rallyetag für Kinder zwischen sieben und elf Jahren gibt es am 12. April, 9.30 bis 16 Uhr, im Britzer Garten im Bezirk Neukölln. Die Tour führt quer durch den Garten. An verschiedenen Stationen erfahren die Teilnehmer viel über Tierkinder, die ihren ersten Frühling erleben und deren Eltern. Treffpunkt: Parkeingang Buckower Damm, Kosten: acht Euro, inklusive Parkeintritt. Verpflegung muss selbst mitgebracht werden. Anmeldung unter 030 703 30 20 oder dialog@freilandlabor-britz.de.

Osterhase liest vorab geschickte Briefe vor und beantwortet Fragen

In den Späth’schen Baumschulen in Treptow-Köpenick bekommen Kinder die Gelegenheit, gemeinsam mit echten Spreewälderinnen in ihrer Tracht Ostereier zu gestalten. Die Kunstwerke werden in gut beheizten und frühlingshaft dekorierten Märchenhütten hergestellt. In einer Verkaufsausstellung mit Ostereier-Sammlerstücken können zudem wahre Raritäten erworben werden. Die Eiertage in den Späth’sche Baumschulen, Späthstraße 80/81, sind vom 9. bis 16. April, Malzeiten: Montag bis Donnerstag 13 bis 17 Uhr, Freitag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Eintritt: Kostenlos (nur Materialkosten).

Im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide (FEZ) in Oberschöneweide wird allerhand geboten. Kinder ab sechs Jahren können wählen zwischen Mitspielaktionen, lustigen Osterspielen, kreativen Osterwerkstätten, Osterspaziergängen und einem Osterfeuer. Am Sonntag, 17. April, ist der Osterhase vor Ort. Im Vorfeld besteht die Möglichkeit ihm einen Brief zu schreiben. Dieser wird dann vor Ort vorgelesen, eventuelle Fragen beantwortet. Wer dem Osterhasen schreiben möchte: FEZ-Berlin, Osterhasen-Briefkasten, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin oder per Mail: osterhasenpost@fez-berlin.de. Mehr Informationen unter www.ferienfez.fez-berlin.de.