Lauterbach dankt dem Berliner Senat für die Arbeit in Tegel

Berlin . Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides haben am Montag auf Einladung der Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) das Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete am ehemaligen Flughafen Tegel (TXL) besucht. Dabei informierten sie sich über die medizinische Betreuung der Geflüchteten. „Wenn man den barbarischen Krieg verstehen will, und die Grausamkeit verstehen will, die von Putins Angriffskrieg ausgeht, muss man in solche Hallen gehen“, sagte Lauterbach mit Blick auf die Zelte auf dem Rollfeld, in denen die Ankommenden registriert werden. Im Namen der Bundesregierung bedankte er sich für das in kurzer Zeit aufgebauten Ankunftszentrum, das er „beispielhaft“ nannte für ganz Deutschland.

Das Ukraine-Ankunftszentrum TXL war vor gut einer Woche eröffnet worden. Bis zu 10.000 Menschen können pro Tag in Tegel empfangen werden, ihnen wird eine Weiterfahrt in Unterkünfte oder andere Bundesländer ermöglicht. Zudem können in dem Ankunftszentrum bis zu 2600 Geflüchtete vorübergehend untergebracht werden. Es bietet vielfältige Versorgungs- und Betreuungsangebote, darunter auch ein Zentrum für medizinische Erstversorgung.

Weil es ab der ukrainischen Grenzen weitgehend sichere Fluchtwege gibt, sind Sozialsenatorin Kipping zufolge viele pflegebedürftige Menschen in Berlin angekommen. In den letzten zwei Wochen seien unter ihnen allein 80 Kinder mit posttraumatischen Störungen und 150 ältere Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen gewesen. Kipping appellierte daran, eine bundesweite Lösung für einen angemessenen Transport dieser Menschen zu finden.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, wird bei einem Besuch des Berliner Ukraine-Ankunftszentrums am ehemaligen Flughafen Tegel von Gudrun Sturm, Geschäftsführerin DRK Sozialwerk Berlin, begleitet.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Lauterbach betonte, der Gesundheitszustand der Geflüchteten – unter ihnen viele Ältere – habe ihn bestürzt. Neben der Lieferung von Hilfsmaterialien in die Ukraine und dem Transport von Schwerverletzten in die EU leiste Deutschland mit einer individuellen, medizinischen Erstversorgung in Tegel eine besondere Unterstützung. Akute Fälle werden direkt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. „Deutschland ist mit einer Aufgabe konfrontiert, die noch viele Monate oder gar Jahre andauern wird“, sagte Lauterbach. Auch EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides bedankte sich für die Solidarität, die Deutschland für die Geflüchteten zeige. „Wir leben in dunklen Zeiten, aber Europa wird stark sein, wenn es zusammenhält“, sagte sie.

Ukraine-Geflüchtete müssen Hostels verlassen

Die Krankenversorgung der Geflüchteten ist nach Angaben der Berliner Gesundheitsverwaltung auch ohne Gesundheitskarte gesichert: Mit der Registrierung im Sozialamt erhalten sie eine vorläufige Bestätigung, die sicherstellt, dass die ärztlichen Leistungen erstattet werden, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss. Ein entsprechender Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung sei in Arbeit. Der Berliner Senat will zudem den Impfstatus der Geflüchteten besonders in den Blick nehmen und prüfen, inwieweit den Menschen neben Corona-Impfungen auch solche gegen andere Infektionskrankheiten angeboten werden können. Auch über Strukturen zur Diagnose und Behandlung von Tuberkulose wird beraten.

Derweil hat Berlin mit der Verteilung zahlreicher Ukrainer, die zunächst in Hostels untergekommen waren, in andere Bundesländer begonnen. Am Montag sollten laut dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten insgesamt 301 Geflüchtete ein Hostel in Lichtenberg sowie 230 Geflüchtete ein Hostel in Mitte verlassen. Sie würden zunächst mit Bussen zum Ankunftszentrum in Tegel gebracht und von dort aus weiterreisen. Hintergrund ist nach Angaben des Amts, dass die Verträge mit den Hostelbetreibern auslaufen.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat beim Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung im brandenburgischen Eisenhüttenstadt mit derzeit 1500 Geflüchteten den Nachbarländern der Ukraine die finanzielle Unterstützung Deutschlands zugesagt. Sie betonte die Notwendigkeit der von der Bundesregierung angestoßenen internationalen Luftbrücke für Geflüchtete in Nachbarländer. Baerbock nannte den Einsatz in Brandenburg „bemerkenswert“: Das Bundesland werde als direkter Nachbar Polens in der nächsten Zeit als zentraler Ort der Weiterverteilung der Geflüchteten eine wichtige Rolle spielen. Baerbock und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rechnen mit bis zu rund 40.000 Flüchtlingen.

Brandenburgs Kommunen fühlen sich überlastet

Manche Kommunen in Brandenburg sehen sich allerdings schon jetzt bei der Unterbringung am Limit. Innenminister Michael Stübgen (CDU) forderte daher erneut finanzielle Hilfen vom Bund sowie die Einrichtung eines zentralen Krisenstabs der Bundesregierung. Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg dringt darauf, dass die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Deutschlands beschleunigt wird. Für die steigende Zahl von Kindern, die in Brandenburger Kitas betreut werden sollen, müsse es finanzielle Hilfen geben. Die Städte und Gemeinden gehen nach ersten Rechnungen davon aus, dass die Kommunen bei je rund 3000 Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten zusätzliche Aufwendungen von mehr als 26 Millionen Euro haben. Angesichts der Corona-Krise und der wachsenden Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine appellierte der Verband an die Landesregierung, andere Reformen zu verschieben und nur Optimierungen anzugehen.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte dem „Tagesspiegel“, dass das Zeigen des „Z“-Symbols der russischen Streitkräfte in Berlin strafrechtlich verfolgt werden soll, wenn der Kontext zum Krieg hergestellt wird. Auch andere Länder wie Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen kündigten eine Strafverfolgung des Symbols an, das in Russland für „Za Pobedu“ – „Für den Sieg“ steht. Möglich seien bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.