Radweg entlang des Borsigdamms in Tegel wird erneuert

Berlin. Der Radweg am Borsigdamm in Tegel ist schon länger sanierungsbedürftig. Im Sommer 2022 soll der Fahrradstreifen deswegen nun erneuert werden. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2023 andauern. Kosten laut dem Bezirksamt Reinickendorf: 525.000 Euro. Auf einer Länge von 850 Metern wird dabei auf der westlichen Straßenseite am Tegeler See ein gemeinsamer Geh- und Radweg und auf der östlichen Straßenseite am Borsighafen ein baulich getrennter Radweg errichtet.

Radweg am Borsigdamm ist eine beliebte Verkehrsverbindung

„Der Radweg entlang des Borsigdamms ist für Radfahrer eine kurze Verbindung von Tegel nach Tegel-Süd und weiter Richtung Spandau“, sagt der Reinickendorfer Bezirksverordnete Felix Schönebeck, „viele nutzen die Strecke in ihrer Freizeit auch als Radroute entlang des Tegeler Sees.“ Die Uferwanderwege entlang des Borsigdamms sind bereits in den vergangenen Jahren erneuert worden. „Im Sommer ist der Borsigdamm sehr gut besucht“, so Schönebeck weiter, „daher ist eine bauliche Trennung der Wege für Radfahrer und Fußgänger sinnvoll.“

Bauherr für das Projekt ist das Bezirksamt Reinickendorf. Getragen wird es von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz.