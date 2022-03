Bezirk Reinickendorf soll gegen stinkende Ginkgos vorgehen

Berlin. Der Ginkgo steht für Hoffnung, Fruchtbarkeit und ein langes Leben. Grund genug für den Aktionskünstler Ben Wagin, einige der ursprünglich in Ostasien beheimateten Bäume vor etwa 30 Jahren auch an der Berliner Straße in Tegel anzupflanzen. Dort haben sich die Ginkgos seitdem prächtig entwickelt. Eine Kleinigkeit hatte Wagin damals allerdings übersehen. Die weiblichen Bäume produzieren gelbe, mirabellenartige Früchte, die während ihrer Reifung nach Buttersäure riechen. Anders gesagt: Sie stinken wie frisch Erbrochenes.

„Besonders im Herbst, wenn die Früchte zu Boden fallen und zertreten werden, ist die Geruchsbelästigung teilweise nur schwer zu ertragen. Durch Fußgänger werden die Früchte in die Hausflure, Wohnungen und Geschäfte getragen. Besonders davon betroffen ist die Außengastronomie“, klagt der Reinickendorfer Bezirksverordnete Felix Schönebeck (CDU). Das Problem sei seit Jahren bekannt. Getan habe sich aber bisher nichts. Den Schwarzen Peter schiebt Schönebeck der Berliner Stadtreinigung (BSR) zu. Die BSR sollte die heruntergefallenen Früchte täglich vom Gehweg entfernen und mit ihnen die Ursache für die Geruchsbelästigung. „Das gewünschte Ergebnis ist jedoch ausgeblieben. Die Geruchsbelästigung durch die Früchte ist nach wie vor extrem“, so Schönebeck weiter.

In einem Antrag in der Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hat Schönebeck das Bezirksamt nun zum Handeln aufgefordert. Das Bezirksamt solle „geeignete und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die starke saisonale Geruchsbelästigung in der Berliner Straße in Tegel durch herabfallende Früchte dauerhaft abzustellen“, heißt es in seinem Antragstext.

Einen konkreten Vorschlag zur Lösung des Problems schickte Schönebeck gleich mit. „Wir könnten uns vorstellen, das Herunterfallen der Früchte durch Auffangnetze zu verhindern oder die Früchte bereits im frühen Wachstum vom Baum zu entfernen. Das wären wirksame Maßnahmen, die zugleich keine schweren Eingriffe in die Natur darstellen würden“, heißt es in dem Text weiter. Im Ausschuss für Grünflächen, Natur und Umwelt stieß Schönebecks Antrag auf große Zustimmung. Er wurde ohne Änderungen und mit großer Mehrheit beschlossen.