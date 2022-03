Am Sonntag wurde das neue Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel für bis zu 10.000 Menschen pro Tag eröffnet.

Franziska Giffey Berlins Bürgermeisterin beucht am 20. März 2022 das für Flüchtlinge eröffnete Ankunftzentrum in Tegel. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Krieg in der Ukraine Geflüchtete werden in Zelt auf Rollfeld in Tegel registriert

Berlin. Am ehemaligen Flughafen Tegel ist am Sonntag das neue Ankunfts- und Registrierzentrum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine eröffnet worden. In dem auf dem Rollfeld errichteten Zelt sollen pro Tag künftig um die 10.000 Menschen erfasst werden. Nach der Registrierung sollen sie für die Unterbringung mit Bussen auf die Bundesländer verteilt werden. In Berlin sollen laut Königsteiner Schlüssel fünf Prozent der Menschen verbleiben.

Das Zelt ist nicht zum Übernachten, sondern nur für den kurzfristigen Aufenthalt für den Registrierungsprozess gedacht. An den 120 Schaltern helfen derzeit rund 80 Soldaten der Bundeswehr aus. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) deutete an, auf eine Verlängerung der bis Ende März befristeten Abordnung zu hoffen. Ab dem heutigen Montag sollen auch Bedienstete der Landesverwaltungen den Registrierungsprozess übernehmen. Giffey verwies darauf, dass Berlin nicht alle Geflüchteten, die in Berlin ankommen, selbst unterbringen könne. „Wir schaffen es nur, wenn der Abfluss in die anderen Bundesländer gelingt“; sagte Giffey. Noch gebe es Probleme, Busse so zu organisieren, dass Geflüchtete zu dem Ort ihrer Zuweisung gelangen können.

Neues Ankunftszentrum soll Situation am Hauptbahnhof entzerren

Laut Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) sind 30 bis 40 Prozent der Ankommenden Kinder. Das neue Ankunftszentrum solle die Situation am Hauptbahnhof entzerren. Dort war bereits ein Zelt errichtet worden, dass aber nicht der Registrierung dient, sondern nur als Zwischenstation vor der Weiterfahrt mit Shuttles zum neuen Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel. Das bisher für Ukraine-Geflüchtete genutzte Ankunftszentrum des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten in der Oranienburger Straße in Reinickendorf dient nun wieder der „normalen“ Registrierung von Asylsuchenden.

Das ehemalige Flughafengebäude war bereits vor Inbetriebnahme des als Ankunftszentrum dienenden Zeltes zur vorübergehenden und provisorischen Unterbringung von rund 2600 Geflüchteten hergerichtet worden, die laut Königsteiner Schlüssel in Berlin bleiben sollen. Sie sollen nach wenigen Tagen in andere Unterkünfte gebracht werden.

Senatschefin Giffey machte deutlich, dass nicht mit einem Abebben des Flüchtlingszustroms zu rechnen sei. Es sei „eine Entwicklung, die jetzt erst ihren Anfang nimmt“.