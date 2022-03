Geflüchtete können sich im Ernst-Reuter-Saal registrieren

Berlin. Täglich suchen mehr als 200 aus der Ukraine geflüchtete Menschen das Rathaus Reinickendorf auf, um sich registrieren zu lassen. Um lange Schlangen in den Fluren des Rathauses zu vermeiden, ist ein Teil des Amtes für Soziales kurzerhand in das Foyer des Ernst-Reuter-Saales gezogen.

Es ist zwar ein Provisorium aus Tischen, Stühlen und Kopieren, was aber zählt, ist die schnelle Hilfe. Und die bekommen Ukrainerinnen und Ukrainer nun in dem Gebäude, in dem normalerweise unter anderem Konzerte gespielt werden. Das Amt für Soziales wird dabei von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ämtern unterstützt, die sich freiwillig gemeldet haben – darunter auch viele mit ukrainischen und russischen Sprachkenntnissen.

Ukrainische Kinder werden nun in Kitas und Schulen untergebracht

„Die Menschen, die sich plötzlich im Alptraum eines Kriegs wiederfinden, sind auf unsere Hilfe angewiesen. Danke allen Kolleginnen und Kollegen, die ihr Bestes geben, um die Arbeitsabläufe den Gegebenheiten anzupassen und so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Dieses Engagement ist ausschlaggebend in diesen für alle schweren Zeiten“, sagt Sozialstadträtin Emine Demirbüken-Wegner.

Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) ergänzt: „Die Kolleginnen und Kollegen im Bezirksamt machen einen tollen Job. In solchen Situationen merkt man, dass wir in unserem Bezirksamt zusammenstehen. Trotz der vielen Menschen haben wir eine geordnete und ruhige Situation und können die Anträge zügig abarbeiten.“

Nach der Registrierung und der Beantragung auf Leistungen, die ihnen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustehen, gelte es nun, die Kinder in Kitas und Schulen unterzubringen, wie es aus dem Reinickendorfer Bezirksamt heißt. Zudem müsste die hygienische Situation in den Unterkünften überwacht und der Einsatz der vielen Ehrenamtlichen koordiniert werden.

