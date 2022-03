Solidaritätskonzerte für die Flüchtlingshilfe in Lübars

Band Corvus Corax wird am 27. März live in Lübars spielen. Eintritt ist frei, es wird um Spenden für geflüchtete Ukrainer gebeten.

Berlin. Um die aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu unterstützen, hat die Band Corvus Corax sich etwas überlegt: Am Sonntag, 27. März, wird die Band vier jeweils 30-minütige Konzerte spielen. Für den Einlass gibt jeder so viel er möchte. Das Geld geht dann an die Evangelische Kirche in Lübars für die Flüchtlingshilfe.

„Die evangelische Gemeinde in Alt-Lübars hat uns vor einem Jahr geholfen, indem wir aus der Kirche Konzerte streamen konnten“, heißt es in einer Mitteilung der Band. Zu der Zeit waren Live-Konzerte aufgrund der Corona-Pandemie untersagt. „Wir möchten so etwas zurückgeben.“ Die Kirchengemeinde kümmert sich um die Unterbringung von ukrainischen Frauen mit ihren Kindern und um die Erstversorgung. „Euer Geld ist da in guten Händen“, so die Band.

Zwischen 14 und 18 Uhr wird die Band Corvus Corax viermal auf dem Sophienhof, Alt Lübars 11a, auftreten und mit großen Trommeln und selbstgebauten Dudelsäcken mittelalterliche Musik spielen. Verbinden können Besucher das Konzert mit einem Besuch auf dem Lübarser Markt gleich gegenüber – dort gibt es viele kulinarische Angebote.