Tegel-Quartier: Experten referieren zum Thema Prostatakrebs

Berlin. Unter der Überschrift „Männergesundheit“ werden Experten zum Thema Prostatakrebs informieren und erklären, warum die Vorsorge so wichtig ist. Die Veranstaltung startet am Sonnabend, 12. März, um 9 Uhr. Bis circa 16 Uhr ist der Infostand in der Fußgängerzone des Tegel-Quartiers in Höhe des Durchgangs zur Markthalle aufgebaut.

„Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass alleine in Deutschland jährlich mehr als 65.000 Männer an Prostatakrebs erkranken und jährlich etwa 15.000 Betroffene daran sterben“, sagt Klaus Kronewitz. Er leitet ehrenamtlich die gemeinnützige Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Berlin-Nord. Organisiert sind sie im Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe, der wiederum zur Deutschen Krebshilfe gehört. Kronewitz ist auch Sprecher des Patientenbeirats des Comprehensive Cancer Center der Charité.

Der Leiter der Selbsthilfegruppe möchte erreichen, dass Männer rechtzeitig zur urologischen Vorsorgeuntersuchung gehen. Bei Männern liege die Quote nämlich nur bei circa einem Drittel. Im Gegensatz dazu gingen zwei Drittel aller Frauen zur Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung.