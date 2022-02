Willkommen im Berliner Bezirk „Reickendorf“

Berlin. Wer denkt, in Berlin schon alles gesehen zu haben, wird immer wieder überrascht. Neuerdings sogar, wenn man aus Brandenburg in Richtung Reinickendorf fährt. Seit kurzem grüßt dort an der Ruppiner Chaussee ein neues Ortsschild. In großen Buchstaben steht „Berlin“ darauf. So weit so gut. Doch darunter hat jemand wohl einige Buchstaben vergessen. Statt „Reinickendorf“ ist auf dem Schild „Reickendorf“ zu lesen. Aufgefallen ist dieses Malheur der CDU-Fraktion Reinickendorf, die umgehend eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht hat. Darin hat sie sich augenzwinkernd gefragt, ob es sich bei dem neuen Schild um eine innovative Sparmaßnahme des Bezirks in Zeiten einer angespannten Haushaltslage handelt und forderte den Bezirk auf, das Schild doch bitte mit einem Original „Reinickendorf“ auszutauschen. Auf Nachfrage war am Sonntag zunächst niemand bei der CDU-Fraktion zu erreichen.

Immer wieder falsche Ortsschilder

Wie es zu dem Fehler gekommen ist, lässt sich rückblickend nicht mehr klären. Allerdings sorgen Ortsschilder immer wieder zumindest für ein Schmunzeln. So sind erst vor wenigen Tagen in der brandenburgischen Gemeinde Kloster Lehnin kurzzeitig zwei falsch geschriebene Ortsschilder aufgestellt worden. Videos zeigen, wie auf einem Ortseingangs- sowie einem Ortsausgangsschild des Ortsteils Damsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark fälschlicherweise „Dahmsdorf“ mit „h“ geschrieben steht.

Zu internationaler Berichterstattung hat es wegen des Ortsschilds sogar Ende des vergangenen Jahres das beschauliche oberösterreichische Fucking an der Grenze zu Bayern geschafft. Die kleine Ortschaft wurde immer wieder das Opfer von Schilderdieben. Mehr als zwölf Ortsschilder seien bereits gestohlen worden, sagte der damalige Bürgermeister der Gemeinde. Man versuchte, die Schilder zu schützen, indem man sie einbetonierte und festschweißte. Doch genützt hat es wenig, die Diebe fanden ihre Wege. Deshalb machte man zu Beginn des Jahres aus dem Ort „Fucking“ „Fugging“. Nun ist der Gag weg, das Ortsschild bleibt. Immerhin. Hoffentlich macht man es in Reinickendorf anders. Ortsschild weg, Name bleibt. Reinickendorf.