Stadträtin Demirbüken-Wegner: "Aufgeben? Nicht einen Moment"

Berlin. Emine Demirbüken-Wegner (CDU) ist seit gut einem Monat die neue Bezirksstadträtin für Soziales und Bürgerdienste und die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Reinickendorf. Während ihre Amtskollegen im ersten Wahlgang gewählt worden sind, musste sie zwei Niederlagen verkraften. Wir haben mit der 60-Jährigen über die turbulente Zeit und ihre Ziele für den Bezirk gesprochen.

Berliner Morgenpost: Was ist in Ihnen vorgegangen, als klar war, dass die Mehrheit der Bezirksverordneten gegen Sie gestimmt haben?

Demirbüken-Wegner: Ich habe versucht, es nicht so sehr an mich herankommen zu lassen, was mir aber nicht gelungen ist. Es war ein schmerzvoller Prozess, weil meine Biografie den Anschuldigungen entgegensteht. Diese Zeit in meinem Leben wird unvergesslich bleiben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit den Anschuldigungen sprechen Sie vermutlich die Abbildung auf einer Kiezzeitschrift an, auf der zu sehen ist, wie ein Hammer auf das Paracelsus-Bad einschlägt. Dieses Bild wurde als zentraler Punkt angebracht, warum Sie nicht gewählt werden können. Was sagen Sie dazu?

Ich bin ein Gastarbeiterkind. Ich bin mit Diskriminierung, Rassismus und Ausgrenzung aufgewachsen. Ich habe mich schon früh gegen Rassismus eingesetzt. Mit 19 habe ich angefangen, in diversen Nichtregierungsorganisationen für die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit der Menschen zu kämpfen, ergo auch für mich und für mein Selbstverständnis. Mein erster Kampf war das ‚A‘ von meinem Studentenausweis entfernt zu bekommen. Das stand für Ausländer. Ich habe mich meistens mit einem Seiltänzer verglichen, der auf einem dünnen Seil mit einer Stange läuft. Und an beiden Stirnseiten wird gezogen. Auf der einen Seite steht die Mehrheitsgesellschaft, auf der anderen Seite die eigene Community. Beide Seiten sagen: unsere Norm, unsere Werte, unsere Traditionen, unsere Kultur zählen. Und ich musste aufpassen, dass ich nicht hinfalle.

Was meinen Sie damit?

Ich musste entscheiden, welche Werte ich wähle. Mich fragen, wer bin ich. Das musste ich herausfinden. Und wenn man diesen Prozess abgeschlossen hat, wenn man für sich eine Synthese zwischen den Kulturen entwickelt hat, sagt man: Das bin ich. Es ist aber ein langer Weg.

Und jetzt hat es Sie scheinbar wieder eingeholt. Glauben Sie, dass es ein vorgeschobener Grund war, Sie nicht zu wählen? Also, ein persönlicher Grund?

Ja, das denke ich, insbesondere weil angeboten wurde, mich zu wählen, wenn ich auf den stellvertretenden Bürgermeister verzichte. Ich habe dabei viel durchgemacht. Wie man mir Ausländerfeindlichkeit oder schlimmer, Nazi-Methoden vorwerfen kann, ist für mich schwer zu verstehen. Einer Frau mit meiner Biografie…

Wieso haben Sie das Bild gewählt? Haben Sie die Auswahl kurzzeitig bereut?

Nein. Wenn ich dieses Bild in den Augen meiner Kritiker gesehen hätte, dann hätte ich es nie verwendet. Nie. Aber ich habe das nicht mit diesem Auge gesehen. Ich habe das immer in Verbindung zu dem redaktionellen Beitrag gesehen. Es ist ein riesiger Artikel in der Zeitschrift. Und aus diesem heraus kann man dieses Bild gar nicht so interpretieren, weil dieser Beitrag nichts anderes darstellt als ‚Wie ist die Situation vor Ort?‘. Das Bild macht aufmerksam auf die sozialen Spannungen und auf die unzureichende Sozial-Infrastruktur, falls da eine modulare Flüchtlingsunterkunft hinkommen sollte. Natürlich sind alle fluchtsuchenden Menschen herzlich willkommen. Es ist aber eine ganze Menge, was dahinter nicht nur an Integrationsmaßnahmen geleistet werden muss. Auch seitens der meisten Anwohner stand nie zur Frage, ob die Unterkunft kommen soll, sondern wo. Ich habe deshalb nach anderen geeigneten Standorten in meinem Wahlkreis geschaut.

Haben Sie nach zwei Niederlagen noch daran geglaubt gewählt zu werden? Haben Sie kurzzeitig daran gedacht aufzugeben?

Aufgeben? Nicht einen Moment. Weil ich mich zu Unrecht behandelt fühle. Ich musste erst mal zur Klärung beitragen. Das konnte ich so nicht stehen lassen. Ich bin eine Kämpferin. Das habe ich von Kindesbeinen an gelernt. Ich habe einen langen Atem.

Die Wahl ist jetzt gut einen Monat her, haben Sie schon gut im Rathaus Reinickendorf eingelebt?

Ja, sehr gut. Ich bin quasi wieder zu Hause. Die Bezirksverwaltung ist mir ja nicht fremd. Angefangen habe ich im Rathaus Schöneberg. Und jetzt wird mein letztes politisches Amt hier in Reinickendorf sein. Wenn man das Privileg hat, auch in diesem Bezirk zu wohnen wie ich, dann ist das etwas Besonderes.

Was waren Ihre ersten Amtshandlungen?

Für mich war es ein großes Bedürfnis überall vorbeizugehen, mich vorzustellen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen.

Was sind die wichtigsten Punkte, die Sie während Ihrer Amtszeit umsetzen möchten?

Das Allerwichtigste wäre für mich, wenn wir als Bezirk Reinickendorf und ich als Verantwortliche für den Bereich Soziales und Bürgerdienste den Menschen das Gefühl geben können, dass die Verwaltung für sie da war, dass wir ein bürgernaher Dienstleister sind.

Wie wollen Sie das umsetzen?

Es ist unverkennbar, dass die Bereiche weiterhin mit Personal ausgebaut werden müssen. Problematisch ist allerdings, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt begonnen habe. Für die Haushaltsberatungen bleibt nicht viel Zeit. Der Haushalt muss bald verabschiedet werden. Es ist schon alles festgezurrt und mir bleibt nicht viel Spielraum. Und trotzdem will ich optimistisch bleiben, dass ich für die Bürgerämter und das Standesamt einiges hinbekomme.

Was zum Beispiel?

Wir sind ja, was unsere Bürgerämter angeht, nicht schlecht aufgestellt. Ich habe mir dennoch sofort angeschaut, was die Bedarfe der Menschen in Reinickendorf sind. Es wurde nicht über die Mitarbeiter oder zu lange Wartezeiten geklagt. Die Mehrheit ist mit den Warteräumen unzufrieden. Es wäre phänomenal, wenn in dem festgezurrten Haushalt eine Summe X zur Verfügung gestellt werden könnte, damit wir anfangen können, unsere Bürgerämter zu streichen. Und ein bisschen mit netten Bildern oder Pflanzen aufzuhübschen. Da sind aber noch einige Fragen zu klären. Nicht jede Farbe darf an die Wände. Und was ist, wenn Bürger den Blumenkübel als Aschenbecher benutzen? Wer säubert das dann? All sowas muss vorab geklärt werden.

Sie sagten, dass laut Umfragen nur wenige Besucher klagen, dass es lange dauert einen Termin im Bürgeramt zu bekommen. Ich höre da oft das Gegenteil.

Reinickendorf ist in Relation zu anderen Bezirken der mit den meisten Terminen. Wir vergeben Termine im Zehn-Minuten-Takt. Wir haben zwei Probleme: 20 Prozent der vergebenen Termine berlinweit werden nicht wahrgenommen. Würden diese Menschen ihre Termine absagen, dann könnten wir sie neu vergeben und somit wesentlich mehr Anfragen bearbeiten. Wir sprechen von 30.000 Terminen pro Monat berlinweit und für Reinickendorf wären das circa 1000 Termine, die wir nach einer Absage neu vergeben könnten. Und weil wir in Reinickendorf so gut sind, werden wir von Menschen aus anderen Bezirken überrannt. Dies verursacht zusätzliche Wartezeiten!

Was möchten Sie im Standesamt verändern?

Auch da brauche ich mehr Personal, gar keine Frage. Bei uns finden wöchentlich 23 Hochzeitentermine statt. Dann werden wir in diesem Jahr zusätzlich an sieben Samstagen jeweils acht Hochzeitstermine ermöglichen. Wir haben viele Anwärter und möchten die Eheschließungen auch ermöglichen und daher das Angebot weiter ausbauen. Deshalb werde ich mich für einen weiteren Standesbeamten oder eine Standesbeamtin einsetzen.

Was ist Ihnen noch wichtig?

Sobald die Pandemie vorbei ist, möchte ich dem Anlass würdige Einbürgerungsfeiern ausrichten. Ich habe 1992 meinen deutschen Pass bekommen mit den Worten ‚Hier haben Sie Ihren Pass‘ und ich nur dachte ‚Das war es jetzt?‘. Ich war sehr enttäuscht. Im Rathaus Schöneberg war ich damals die erste Ausländerbeauftragte, die eine solche Feier in Berlin organisiert hat. Dann haben andere Bezirke nachgezogen. Ich möchte, dass die Menschen ihren deutschen Pass in einem ehrenvollen Rahmen überreicht bekommen.

Einmal pro Jahr oder öfter?

Da müssen wir uns die Entwicklung anschauen, wie viele Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft dann erhalten. Davon mache ich abhängig, ob wir alle drei Monate oder zwei- bis dreimal pro Jahr eine Feier organisieren.

Sie sind Bezirksstadträtin für Soziales. Was möchten Sie in dem Bereich optimieren oder gar verändern?

Ich arbeite gerade an einem Konzept, alle zwei Monate in sozial problematischen Ortsteilen eine Sozialsprechstunde zu etablieren. Die Standortfrage wird derzeit noch geklärt. Ich sage immer: Nicht der Mensch wandert, sondern die Akte. Das ist wichtig für mich. Deshalb war und ist mein Credo immer mit den Menschen und für die Menschen zu arbeiten. Weiter möchte ich mich dem Thema Einsamkeit widmen. Durch die Pandemie hat diese Problematik deutlich zugenommen, zumal sich viele in eine virtuelle Welt zurückgezogen haben. Einsame Menschen werden schneller krank, entwickeln Depressionen und Angstzustände. Soziale Kontakte machen Menschen aus. Wenn diese sozialen Kontakte fehlen, geraten viele in die soziale Isolation oder in die Einsamkeit.

Was wollen Sie konkret gegen Einsamkeit unternehmen?

Wir müssen mehr Angebote schaffen. Ich habe 2019/2020 im Abgeordnetenhaus einen Einsamkeitsgipfel initiiert und eine Expertenrunde gegründet. Ich hatte vom Senat gefordert, dass wir einen Einsamkeitsbeauftragten brauchten. Das wurde von der Regierungskoalition aber abgelehnt. Mein größter Wunsch ist es, in Reinickendorf das Thema Einsamkeit zu implementieren und dafür eine Sensibilität zu schaffen. 24 Prozent der Reinickendorfer sind im Seniorenalter und nicht wenige davon alleinstehend. Die Politik muss was tun. Und diese Herausforderung möchte ich annehmen.

Wie wollen Sie die Menschen erreichen?

Zunächst müssen wir schauen, was für Angebote es schon gibt und was darüber hinaus sinnvolle Angebote sind. Ich bin zum Beispiel dafür, dass Ärzte in die Lage versetzt werden, Atteste ausstellen zu können auf denen steht: gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe. Da muss aber auf Bundesebene eine Lösung her. Ich habe mich einmal mit einer älteren Dame unterhalten, die von ihrem Arzt gesagt bekam, dass sie Gesellschaft braucht. Ich fand das phänomenal. Der Arzt kannte aber nur die „Freunde alter Menschen“ in Reinickendorf. Die Dame kam aber aus Moabit. Ärzte brauchen eine Liste von Angeboten, damit sie den Menschen eine Anlaufstelle in der Nähe des Wohnortes nennen können. Was ich damit sagen möchte: Viele denken, sie seien krank, dabei sind sie einsam. Und die Menschen möchte ich erreichen und unterstützen.

Lesen Sie auch: