In Alt-Wittenau waren Parkplätze schräg angeordnet, damit mehr Autos Platz fanden. Nun ist es damit vorbei.

Verkehrsplanung Weniger Parkplätze in Alt-Wittenau - mehr Raum für Radfahrer

Wer in Alt-Wittenau einen Parkplatz braucht, wird wieder etwas länger suchen müssen. Denn die einst schräg angeordneten Haltebuchten sind wieder verschwunden. Nun stehen Autos wie vor einigen Jahren wieder parallel zur Fahrbahn – und so finden weniger Fahrer und Fahrerinnen einen Platz als vorher. Grund für die Änderung sind die Belange der Radfahrer.

Im Rahmen der umfassenden Sanierung der direkt angrenzenden Oranienburger Straße sind einige Parkplätze weggefallen. Um dieses Defizit wieder auszugleichen, wurden in der Straße Alt-Wittenau die Parkflächen so angeordnet, dass mehr Fahrzeuge abgestellt werden können – knapp 50 Parkplätze wurden so geschaffen. Weil die Fahrbahnfläche dadurch schmaler wurde, wurde zudem eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde veranlasst.

Nun ist die Baustelle Oranienburger Straße beendet, die Parkplätze wurden in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt und die Geschwindigkeitsreduzierung wieder aufgehoben. Demnach verkehren wieder mehr Autofahrer und Autofahrerinnen auf der Straße zwischen der Gorkistraße und der Oranienburger Straße auf der Suche nach einem Parkplatz. Durch die Nähe zum Reinickendorfer Rathaus ist die Situation ohnehin schon angespannt.

Senat: Schrägaufstellung kann zu Gefährdung der Radfahrer führen

„Die Straße Alt-Wittenau ist eine Hauptverkehrsstraße, die noch keine eigenen Radverkehrsanlagen hat. Radfahrende und Kraftfahrzeuge teilen sich daher den Straßenraum. Die Schrägaufstellung der Fahrzeuge kann zu einer Gefährdung der Radfahrenden führen, da der gemeinsam genutzte Straßenraum dadurch deutlich verschmälert wird“, sagt ein Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz und bezieht sich mit der Aussage auf eine schriftliche Anfrage des Abgeordneten Björn Wohlert (CDU). Eine Schrägaufstellung könne daher nicht befürwortet werden.

Fakt ist aber auch, dass in den Jahren 2016 bis 2021 in der Straße Alt-Wittenau keine Verkehrsunfälle durch rückwärts ausparkende Autos polizeilich registriert worden sind. Nach Angaben des Senats gehe es aber grundsätzlich um eine präventive Gefahrenabwehr.

Der Senatssprecher schildert das Problem so: „Quer- und Schrägparkregelungen haben in der Regel den Nachteil, dass der Sichtkontakt der Ausparkenden zum fließenden Verkehr schlechter ist und die Behinderungen des fließenden Verkehrs länger dauern als bei Längsparken.“

Keine Einschränkung der Grünanlagen

Die knapp 1,2 Kilometer lange Straße Alt-Wittenau ist als Hauptstraße ausgewiesen. Der Grund dafür ist die Funktion als Querspange zwischen den ins Zentrum führenden übergeordneten Verkehrsachsen A 111, Hermsdorfer Straße, Oranienburger Straße sowie der B 96 Roedernallee, erklärt der Senat. Gleichzeitig sei Alt-Wittenau die mittige Sammelachse für die beidseitige Nutzung zwischen Waidmannsluster Damm im Norden und Holzhauser Straße im Süden. Darüber hinaus würden durch die Straße Alt-Wittenau die bezirklichen Zentren Alt-Tegel und Alt-Wittenau direkt miteinander verknüpft sowie der Busverkehr darüber geführt. Kurz bedeutet das: Die Straße kann nicht als Nebenstraße klassifiziert werden, wie von Björn Wohlert vorgeschlagen, damit die Parkflächen schräg angeordnet werden könnten.

Anwohner hatten bereits Vorschläge gemacht, wo zusätzlicher Parkraum geschaffen werden könnte. So war eine Idee auf den Wiesen in der Techowpromenade. Eine weitere sah vor, den Gehweg zwischen Oranienburger Straße und Techowpromenade abzusenken, um „halbes Parken“ auf dem Bordstein zu ermöglichen. Auch könnte der Gehweg im Jathoweg schmaler gestaltet werden, findet ein Anwohner.

Grünanlagen oder Gehwege werden nicht für den ruhenden Verkehr eingeschränkt – das hatte die zuständige Verkehrsstadträtin Korinna Stephan (Grüne) bereits verlauten lassen. „Parken wird nicht mehr überall möglich sein“, sagte sie im Interview mit der Berliner Morgenpost. Das würde dem Berliner Mobilitätsgesetz widersprechen. Ob und wenn wo zusätzliche Parkflächen geschaffen werden, steht nicht fest.