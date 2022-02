Kirche lädt zum kostenfreien Familiennachmittag ein

Mit der Familienlotsin organisiert die Evangelische Kirche ein Treffen, an dem Eltern ins Gespräch kommen. Auf Kinder wartet Stockbrot.

Berlin. Einen Nachmittag, an dem Kinder Stockbrot backen und sich Eltern austauschen können, gibt es bei der Evangelischen Kirche. Am kommenden Donnerstag, 17. Februar, sind alle zu einem kostenfreien Familiennachmittag an der Feuerschale eingeladen.

Die Reinickendorfer Familienlotsin Sinem Güzel vom Träger der Johanniter-Unfall-Hilfe organisiert das Treffen gemeinsam mit der Evangelischen Familienbildung und der Evangelischen Kirche in Reinickendorf. „Familien brauchen in dieser Zeit Gemeinschaft und das Gefühl, mit ihren Problemen nicht allein zu sein. Daher wollen wir zusammenkommen und ihnen eine schöne Zeit bieten. Sie sollen einmal aus dem stressigen Alltag entkommen und mit anderen Familien entspannt ins Gespräch kommen können“, sagt Sinem Güzel.

Verbindliche Anmeldung für Familiennachmittag gewünscht

Für die Kinder gibt es am Familiennachmittag kreatives Basteln sowie Stockbrotbacken an der Feuerschale, gemeinsam mit den Eltern. Los geht es um 15 Uhr auf dem Gelände der Evangelischen Familienbildungsstätte im Spießweg 7-9, 13437 Berlin. Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Evangelische Familienbildung bittet aufgrund der Hygieneauflagen und zur besseren Planung um eine vorherige verbindliche Anmeldung, möglichst schriftlich per Online-Anmeldeformular. Weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es per E-Mail unter familienbildung@kirchenkreis-reinickendorf.de oder per Telefon unter (030) 20 97 97 17.

Alle Informationen zur Anmeldung gibt es auch auf der Webseite der Evangelischen Kirche in Reinickendorf.