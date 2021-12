Tegel-Entwickler Philipp Bouteiller hört auf

Berlin. Erst im August hatte der Bund symbolisch den Schlüssel für den früheren Flughafen Tegel an das Land Berlin überreicht und damit auch den Startschuss für Europas größtes High-Tech-Quartier gegeben: In Tegel soll in den nächsten Jahren ein neuer Stadtteil für Wohnen, Leben und Forschen entstehen. Die ersten Mieter sollen 2027 einziehen. Philipp Bouteiller, der Kopf hinter dem Projekt, wird dann längst nicht mehr dabei sein. Denn Bouteiller, Geschäftsführer der zuständigen Tegel Projekt GmbH, hört auf.

Ende März 2022 ist Schluss, sagte Bouteiller am Donnerstag und bestätigte damit entsprechende Informationen der Berliner Morgenpost. Seit April 2012 führt der 53 Jahre alte Bouteiller die Tegel Projekt GmbH. Der Abschied nach zehn Jahren komme für ihn zum richtigen Zeitpunkt. „Ich bleibe Berlin erhalten und werde weiter für die Stadt kämpfen“, erklärte er. Konkrete Angaben zu seiner Zukunft machte er noch nicht. Nach Morgenpost-Information sieht Bouteiller aber in der Privatwirtschaft seine berufliche Zukunft.

Die Nachfolgerin Bouteillers ist schon im Haus

Nach Jahren des Planens beginne jetzt die Umsetzung; der erste Bebauungsplan sei festgesetzt, ließ sich Bouteiller zudem weiter in einer bislang unveröffentlichten Mitteilung der Tegel Projekt GmbH zu seinem Abschied zitieren. Nachfolgerin Bouteillers soll die erst kürzlich verpflichtete Managerin Gudrun Sack werden, die zum 1. April die alleinige Geschäftsführung übernimmt. „Bei ihr weiß ich das Projekt in besten Händen und freue mich nun auf andere Herausforderungen“, so Bouteiller mit Blick auf die neue Frau an der Spitze.

Sack würdigte laut Mitteilung Bouteiller für seine Verdienste um das Quartier: „Mit Philipp Bouteiller verlässt das Mastermind hinter Berlin TXL das Unternehmen. Zehn Jahre lang hat er nicht nur die Konzepte profiliert, die Planungen vorangetrieben, sondern war auch der beste Botschafter für das Projekt und für Berlin, den man sich vorstellen kann“, so Sack. Unermüdlich habe er das Zukunftsprojekt vertreten, habe Berlin TXL international vernetzt und weithin sichtbar gemacht. „Wir bedauern und respektieren seine Entscheidung. Das Unternehmen ist stabil aufgestellt; alle Maßnahmen laufen nach Plan“, sagte die künftige Tegel-Chefin weiter.

Wohnen, Arbeiten, Leben: Das ist auf dem ehemaligen TXL-Gelände geplant

Auf dem 52 Hektar großen Areal des stillgelegten Flughafens soll ein CO2-neutrales Quartier entstehen, das neue Maßstäbe beim Wohnen und Arbeiten setzt. Unter anderem sollen 5000 Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen entstehen sowie ein auf urbane Technologien spezialisierter Forschungs- und Industriepark mit Hochschulcampus. Auf dem Areal sollen 1000 Unternehmen mit 20.000 Beschäftigten Platz finden und eine Hochschule mit 25.000 Studierenden.

Darüber hinaus ist auch ein 150 Hektar großer Landschaftspark geplant. Der Flughafen Tegel war nach der Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER im Mai außer Betrieb gesetzt worden. Bereits im November 2020 hatte der letzte Flieger TXL verlassen.

