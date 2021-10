Spiel- und Bolzplatz Klixarena nimmt Gestalt an

Berlin. Zwar ist die Klixarena noch eingezäunt, doch es lässt sich bereits erahnen, wo sich in Zukunft Kinder und Jugendliche austoben können: Seit Anfang des Jahres wird das Herzstück des Kiezes an der Zobeltitzstraße umfangreich saniert. Im April 2022 soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. Dann darf gespielt werden. Vor gut zwei Jahren wurde die erste Planung vorgestellt, in erster Linie ein Resultat der Ideen der Anwohner und Kinder im Kiez. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar: Es soll ein Ort für alle Generationen werden.

Doch so einfach, wie sich die Planer die Sanierung anfangs vorgestellt hatten, war sie nicht, wie Bauleiter Alexander Bölk erklärt: „Der Bolzplatz bestand aus Betonwänden. Wir dachten, dass wir diese übernehmen könnten, mussten aber feststellen, dass diese komplett locker waren.“ Also: alles raus. Diese Kosten waren nicht eingeplant. Ohnehin wird das Projekt, das aus Mitteln des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ finanziert wird, am Ende teurer, als veranschlagt – 2,5 Millionen Euro werden nach Abschluss der Arbeiten verbaut sein, das sind eine Million mehr als anfänglich gedacht.

Klixarena: Sportgeräte, Bänke, Bäume und Beleuchtung

Noch sind die Sportgeräte in der Klixarena eingepackt. Ab April 2022 kann hier Sport gemacht werden.

Foto: Susanne Kollmann / Berliner Morgenpost

Mit Blick auf die Baustelle wird sich diese Investition lohnen. Das sieht man auch den Kindern an, die am Zaun stehen und die Arbeiten verfolgen. Sie können es kaum erwarten auf dem neuen Kunstrasen zu kicken oder die vielen Klettermöglichkeiten auszuprobieren. Viele Spielmöglichkeiten gibt es in dem Auguste-Viktoria-Kiez nämlich nicht. Um so wichtiger sei diese Sanierung, sagt Silke Klessmann vom Quartiersmanagement.

Auch Rutschen, Schaukeln und Sand zum Buddeln wird es geben, genauso wie Aktivitätsinseln mit Calisthenicsgeräten für Sportaktivitäten im Freien und viele Sitzmöglichkeiten. Die Wege werden asphaltiert und beleuchtet, etliche Bäume und Sträucher noch gepflanzt. Zudem entsteht auf der Fläche ein festes Gebäude für die Arbeit der Streetworker vor Ort. Und weil sich viele Kinder und Jugendliche vermutlich über viele Stunden auf dem neu gestalteten Gelände aufhalten werden, gibt es auch eine öffentliche Toilette.

Bezirk sucht Firma für den Bau des Gebäudes der Streetworker in Klixarena

Ob der Fertigstellungstermin des ersten Bauabschnitts für April 2022 eingehalten werden kann, liegt nicht nur am Wetter. Die Verantwortlichen haben große Probleme eine Firma zu finden, die das Gebäude für die Streetworker von Gangway baut. Zwei Ausschreibungen habe es gegeben, niemand habe sich bislang gemeldet. Jetzt wird nach Alternativen gesucht, damit diese Fläche keine Brache bleibt.

Im zweiten Bauabschnitt soll die Wegeverbindung zwischen Zobeltitzstraße und Scharnweberstraße erneuert werden. Die Weiterführung des Projektes wird aber erst begonnen, wenn die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Sanierung der U6 samt Neubau der Seidelbrücke abgeschlossen haben. Der noch zu sanierende Bereich wird die BVG nämlich als Ablageort für Material und Maschinen nutzen.