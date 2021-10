Für drei Tage wird in den Hallen am Borsigturm geimpft. Verabreicht wird der Impfstoff Moderna.

Coronavirus Corona-Impfungen in den Borsighallen ohne Termin

Berlin. Um mehr Menschen von einer Impfung gegen das Coronavirus zu überzeugen, organisiert der Bezirk Reinickendorf mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales zwei Impfaktionen.

Die erste Möglichkeit gibt es am kommenden Freitag, 8.10., von 10 bis 17.30 Uhr im Gemeindezentrum der Afghanischen Gemeinde Berlin, Friedrich-Wilhelm-Straße 79. Wie der Bezirk mitteilt, ist eine Impfung für alle Bürgerinnen und Bürger möglich.

Coronavirus: Bei allen Impfungen kommt Moderna zum Einsatz

Darüber hinaus können sich Impfwillige im Einkaufszentrum „Hallen am Borsigturm“, Am Borsigturm 2, die Dosis abholen. Auch Zweitimpfungen sind dort möglich. Geimpft wird in der Hauptmall im Erdgeschoss von Donnerstag, 14. Oktober, bis einschließlich Sonnabend, 16. Oktober, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr.

Eine Terminvereinbarung ist bei beiden Impfungen nicht erforderlich, es wird der Impfstoff von Moderna genutzt, teilt das Bezirksamt mit.

Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) ermutigt alle bislang noch Ungeimpften das zu ändern. „Mit einer Impfung gegen Covid-19 schützen Sie sich und andere. Eine vollständige Impfung erspart Ihnen in der Regel auch die ab dem 11.10.2021 kostenpflichtigen Corona-Schnelltests.“