Mittelpunkt des neuen Spielplatzes in den Mäckeritzwiesen ist eine Kletterpyramide. Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) und Angela Gahlert, Spielplatzverwaltung (l.), freuen sich über das neue Angebot.

In den Mäckeritzwiesen gibt es ein neues Spielparadies für Kinder. In Reinickendorf werden in diesem Jahr weitere Spielplätze saniert.