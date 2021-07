Open-Air-Dinner auf der TXL-Startbahn: Hier Tickets gewinnen

Berlin. Geliebte Menschen, die wieder in die Arme geschlossen werden konnten, aber auch verabschiedet werden mussten oder der Start in den langersehnten Urlaub – für viele Menschen ist der Flughafen Tegel ohne Zweifel ein emotionaler Ort. Umso emotionaler war dann auch der Moment, in dem nach 60 Jahren die Schließung des Ortes besiegelt war. Das einstige Tor zur Welt weicht einem neuen Stadtteil mit Wohnungen für 10.000 Menschen und dem Forschungs- und Technologiecampus Urban Tech Republic.

Doch bevor es soweit ist, haben 2000 Menschen zum allerletzten Mal die Gelegenheit, den Flughafen Tegel zu erleben, dort zu speisen, wo einst die Flieger in die ganze Welt abgehoben sind, die Möglichkeit, sich final zu verabschieden – es wird also noch einmal ein emotionales Ereignis. Die Berliner Regierung, Visit Berlin und die Messe Berlin laden zu einem großen, kostenfreien Open-Air-Dinner am Sonnabend, 7. August, auf der Startbahn ein. Die Berliner Morgenpost verlost zehn Karten für das „Freedom Dinner“, jeder Gewinner darf bis zu drei Begleiter mitbringen.

„Mit dem Freedom Dinner in Tegel wollen wir ‚Danke‘ sagen und ein Zeichen setzen und zeigen: Berlin ist zurück! Auch wenn wir uns immer noch an Regeln halten und vorsichtig sein müssen, können wir mit Open-Air-Veranstaltungen wie diesen für die Berlinerinnen und Berliner und unsere Gäste wieder da sein“, sagt Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop ergänzt: „Das Berlin ‚Freedom Dinner‘ steht für die neu erwachte Lebensfreude und die Hoffnung auf die Rückkehr der Freiheit.“

Freedom Dinner auf dem Rollfeld des Flughafens Tegel: Ein Abend im Zeichen der Freiheit und Lebensfreude

Es wird ein Abend im Zeichen der Freiheit, Lebensfreude und Vielfalt, so wie Berlin eben ist. Diese Vielfalt wird sich auch in dem musikalischen Rahmenprogramm des Dinners widerspiegeln: Von Swing über Jazz bis Weltmusik wird nahezu alles vertreten sein. Los geht es am 7. August um 18 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr). Die Veranstaltung endet um 22 Uhr. So wie die Auftritte der Künstler sind auch die Speisen und Getränke bereits gesetzt.

Nach Angaben der Veranstalter erhält jeder Gast eine Dinner-Box. Darin enthalten:

Eine Kaltschale von der Brandenburger Gurke mit Tomate in der Flasche

eine Rainbow Bowl mit Reis, Kichererbsen, Blattsalaten, Karotten, Avocado, Mais, rote Paprika und Joghurtdip

eine Stulle mit Rote Beete Hummus und Karotte sowie gebackenen Käsekuchen und Mini-Macarons.

Stilles Wasser und eine Rhabarberschorle befinden sich ebenfalls in der Box.

Es ist aber auch erlaubt, sich selbst Verpflegung mitzubringen. Hier gilt es nur zu beachten, dass pro Person maximal eine Tasche oder ein Rucksack mit einem Volumen von 25 Litern mit auf die Veranstaltungsfläche genommen werden darf, Glasflaschen und Behälter über 0,5 Liter Fassungsvermögen sind untersagt.

Freedom Dinner auf der TXL-Startbahn: 500 Tische auf 700 Metern

Das Besondere an der Veranstaltung: Die rund 500 Tische auf einer Länge von knapp 700 Metern werden so angeordnet, dass aus der Vogelperspektive ein riesiger Schriftzug zu sehen sein wird. Dieses Bild wird aus einem Hubschrauber gefilmt und das Video dann publiziert. Für die Gäste des Dinners werden Parkflächen zur Verfügung stehen. Die Einfahrt erfolgt über das Tor 9, der zentrale Eingang ist die Zugangskontrollstelle 1 (ZKS 1). Der Parkplatz schließt allerdings um 23 Uhr. Alle verbliebenen Fahrzeuge werden danach kostenpflichtig entfernt.

Um ein Chaos zu vermeiden, raten die Veranstalter die öffentlichen Nahverkehrsmittel zu nutzen. Mit einer der Buslinien 109 oder 128 fährt man bis zur Endhaltestelle „Urban Tech Republic“ und läuft zum Eingang ZKS 1. Nach Ende des regulären Bus-Verkehrs werden private Busse von der ZKS 1 zum U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz fahren. Wer mit dem Fahrrad anreisen möchte, kann das vor der ZKS 1 auf dem Frachthof abstellen.

Tickets für das Freedom Dinner gewinnen: So funktioniert’s

Und nun das Wichtigste, die Informationen zur Teilnahme am Gewinnspiel: Auf der ehemaligen Startbahn in Tegel können alle dinieren, die geimpft oder genesen sind oder einen negativen Test vorweisen können. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt am kommenden Montag, 26. Juli 2021, zwischen 6 und 15 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Freedom Dinner“, dem Namen und einer Telefonnummer an die Adresse aktionen@morgenpost.de. E-Mails, die nach 15 Uhr eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Unter allen Einsendern werden die zehn Gewinner gezogen, die dann bis zu drei Begleitpersonen mitbringen können.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren. Mitarbeiter von Unternehmen der FUNKE MEDIENGRUPPE sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sowie Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen einer Gewinnspielteilnahme. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt schriftlich per E-Mail oder telefonisch.