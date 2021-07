Helfern helfen: Mit einem Pfandbon Gutes tun

Seit 2019 kann man im Rewe-Supermarkt in Tegel den Wert seines Pfandbon an Hilfsorganisationen spenden. Jetzt gehen Spenden an Rettungshunde.

Berlin. Eine kleine Aktion für die einen, eine große Hilfe für die anderen: „Helfern helfen“ ist das Motto einer gemeinsamen Spendenaktion von I love Tegel e. V. dem Rewe-Supermarkt in der Ernststraße. Dort kann man mit seinem Pfandgut seit geraumer Zeit eine Spendenaktion für Reinickendorfer Hilfsorganisationen und Ehrenamtliche unterstützen. Dafür sind die Kunden aufgerufen, ihre Leergut-Bons für abgegebene Pfandflaschen in die vor Ort aufgestellte Spendenbox zu werfen. Jeweils halbjährlich wird für einen anderen Zweck gesammelt.

Bis zum Jahresende gehen die Spenden an den Verein Seal Dogs Rettungshunde

„Wir wollen die fleißigen Ehrenamtlichen in Reinickendorf, die im Notfall für uns da sind, mit einer kleinen Spendenaktion unterstützen. Wie wichtig sie sind, haben die vergangenen Monate der Corona-Pandemie verdeutlicht und auch jetzt sind sie maßgeblich in den Berliner Impfzentren beteiligt. Die ehrenamtlich Aktiven in den Hilfsorganisationen leisten einen wichtigen Beitrag für die Menschen im Bezirk. Jeder Euro ist hier gut und richtig angelegt“, versichert der Initiator der Aktion, Felix Schönebeck.

2019 gingen 183,55 Euro an die DLRG Reinickendorf und 241,38 Euro an die Johanniter Nord-West, 2020 gingen 363,80 Euro an das Technische Hilfswerk Reinickendorf (THW) und 408,61 Euro an die Malteser in Reinickendorf.

Ab sofort wird bis zum Jahresende für den Verein Seal Dogs Rettungshunde gesammelt. Die Mitglieder des Vereins aus Tegel suchen mit ihren speziell ausgebildeten Rettungshunden nach vermissten Personen. Sie bilden die Hunde dafür auch ehrenamtlich aus.