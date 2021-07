Schneckenbrücke: Sanierung nicht vor 2022

Berlin. Der Ernststraßensteg, aufgrund der Form besser bekannt als Schneckenbrücke, muss saniert werden. Seit Jahren wird die Maßnahme von der Senatsverkehrsverwaltung immer wieder verschoben. Zu wenig Personal, heißt es. Deshalb wird es auch in diesem Jahr nichts.

Die Schneckenbrücke ist so unscheinbar und doch so wichtig für viele Reinickendorfer: Sie verbindet die Ernststraße in den beiden Ortsteilen Tegel und Borsigwalde über der A111 sowie die S-Bahngleise miteinander. Im Jahr 2017 stand die Sanierung beim Senat bereits auf der Liste. Diese wurde dann auf 2019 verschoben. Daraus wurde auch nichts. Und auch in diesem Jahr – laut Plan hätte die Sanierung 2021 umgesetzt werden sollen – warten Fußgänger und Fahrradfahrer vergeblich.

Instandsetzung der Schneckenbrücke zulasten anderer Projekte verschoben

Auf der Sanierungsliste stehen unter anderem Betoninstandsetzungsarbeiten in den Rampenbereichen mit Erneuerung der Betonbeschichtung.

Foto: Susanne Kollmann

„Die Planungen für die Instandsetzungsmaßnahme konnten noch nicht abgeschlossen werden, ein Beginn der Arbeiten erfolgt voraussichtlich 2022“, sagt nun ein Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung. Der Grund: „Infolge der Bildung der Autobahn GmbH des Bundes waren nicht planmäßige Personalabgänge zu verzeichnen.“ Die festgestellten Mängel am Ernststraßensteg hätten jedoch keine Auswirkung auf die Stand- und Verkehrssicherheit. Deshalb sei die Instandsetzung zulasten anderer unaufschiebbarer Projekte nach hinten gerückt.

Auf der Sanierungsliste stehen Betoninstandsetzungsarbeiten an den Rampen mit Erneuerung der Betonbeschichtung, Korrosionsschutzarbeiten am Stahlüberbau, Erneuerung des Dünnschichtbelages im Bereich der Rampen und Brücke sowie die Erneuerung einiger Brückenlagerteile. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Arbeiten circa vier Monate dauern.

Schneckenbrücke wird bis zu vier Monate gesperrt

Vier Monate, in denen Fußgänger und Radfahrer die Brücke kaum bis gar nicht werden nutzen können. Während der Erneuerung des Dünnschichtbelages sowie der Erneuerung einiger Brückenlagerteile gebe es nach Angaben des Senatssprechers keine Möglichkeit die Brücke zu nutzen. Es werde versucht, den Zeitraum der Sperrung so kurz wie möglich zu halten. Für die Zeit der Sperrung muss dann die etwas südlich gelegene Wittestraße genutzt werden.

