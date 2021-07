Keine Integrierte Sekundarschule am Waidmannsluster Damm

Erst sollte eine Flüchtlingsunterkunft am Waidmannsluster Damm entstehen, dann eine Sekundarschule. Nun wird es nichts von dem.

Wo fünfzehn Jahre lang Stellplätze für Wohnmobile vermietet wurden, soll in der Zukunft eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung entstehen.

Berlin. Eine Modulare Flüchtlingsunterkunft (MUF) sollte auf dem Grundstück Waidmannsluster Damm 12-14 in Tegel entstehen. Der Bezirk konnte sich beim Senat durchsetzen, die Fläche als Schulstandort zu wahren – eine Integrierte Sekundarschule (ISS) mit Sporthalle war geplant. Die wird es nun doch nicht geben.

Aber erst einmal von vorne: Jeder Bezirk war laut Senatsbeschluss von 2018 angehalten jeweils zwei MUF-Standorte zu benennen. Da geeignete Flächen in Reinickendorf, wozu Tegel gehört, rar gesät sind, notierte sich der Senat die Fläche am Waidmannsluster Damm. Eine Hiobsbotschaft für den Bezirk. Laut Investitionsplanung 2018-22 sollte dort eine sechszügige Integrierte Sekundarschule (ISS) mit Sporthalle gebaut werden.

Senat sieht keinen Bedarf für Integrierte Sekundarschule in Tegel

Das bestätigte auch das damalige Soziale Infrastruktur-Konzept des Bezirks – durch die Schließung des Flughafens Tegel würde man dringend weitere Schulplätze und Sporthallen brauchen. Der Bezirksbürgermeister und die -stadträte haben sich deshalb in aller Deutlichkeit gegen eine Flüchtlingsunterkunft an diesem Standort und für die Schule ausgesprochen. Die Flüchtlingsunterkunft soll nun auf dem Parkplatz des Paracelsus-Bades an der Roedernallee entstehen.

Nun die Kehrtwende. Laut des aktuellen Monitoring-Berichts, in dem durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie der jetzige und künftige Bedarf an Schulplätzen festgestellt wird, ist der Schulplatzbedarf im Bereich der Sekundarstufe I bei Umsetzung aller übrigen geplanten Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen in Reinickendorf bereits gedeckt, heißt es aus dem Büro des Schulstadtrats Tobias Dollase (parteilos, für CDU).

Aufgeben wolle der Bezirk das Grundstück als Schulstandort aber nicht. Es soll eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung werden. Einen Termin für einen Baustart kann noch niemand nennen. Das Vorhaben muss noch mit der zuständigen Senatsverwaltung abgestimmt werden.

Den Stellplatz für Wohnmobile und Caravane gibt es am Waidmannsluster Damm nicht mehr. Der Vertrag ist nach Angaben des Bezirksamtes im Oktober vergangenen Jahres ausgelaufen. Fünfzehn Jahre wurden dort Plätze an Urlauber aus ganz Europa vermietet.