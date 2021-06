Der Altbau des Rathauses Reinickendorf am Eichborndamm

2021 wird ein Super-Wahljahr in Berlin: Am 26. September finden die Wahlen zum Bundestag, Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Mit einem besonderen Format wollen die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Berliner Morgenpost auf die Entscheidungen in den Bezirken eingehen. „Wer macht die beste Politik für Reinickendorf?“ heißt eine Diskussionsveranstaltung mit den Spitzenvertretern der Parteien im Bezirk.

Dabei soll es um die Zukunft des ehemaligen Flughafens Tegel gehen. Geplant ist dort Wohnen und Arbeiten. Aber wie soll das riesige Areal an den Verkehr angebunden werden? Wie kann sichergestellt werden, dass auch Industriearbeitsplätze entstehen? Ein anderes großes Thema ist der Verkehr. Pendler aus umliegenden Gemeinden belasten den Straßenverkehr gerade im Norden des Bezirks enorm. Wie kann die Politik schnell Abhilfe schaffen? Weitere Themen sind die Schulen und die Sicherheit im öffentlichen Raum.

Die Diskussion wird moderiert vom stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost, Gilbert Schomaker.

Als Gäste eingeladen sind die Spitzenkandidaten der Parteien:

Michael Wegner (CDU)

Uwe Brockhausen (SPD)

Felix Lederle (Linke)

David Jahn (FDP)

Güneş Keskin (Grüne)

Die Diskussion beginnt an diesem Mittwoch um 19 Uhr. Sie wird auf www.morgenpost.de gestreamt. Bürger können Fragen stellen. Dafür melden sie sich auf der Seite der Friedrich-Naumann-Stiftung „freiheit.org“ an.