Absperrband hängt am 14.02.2017 in Berlin vor der Filiale der Berliner Volksbank. Nach dem Banküberfallsind die Täter unerkannt mit ihrer Beute entkommen. (zu dpa: "Räuber überfallen Bankfiliale in Berlin-Frohnau" vom 14.02.2017) Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++