Eröffnung der Reinickendorfer Strandbäder verschoben

Berlin. Es ist für viele die langersehnte Nachricht: Das Strandbad Tegel öffnet wieder für den Badebetrieb. Allerdings nicht wie einst geplant am Pfingstwochenende. Schuld sind das Wetter und das Hygienekonzept, das noch geprüft werden muss. Auch das Strandbad Lübars verschiebt die Öffnung um eine Woche.

„Wir haben erst am vergangenen Freitag erfahren, dass wir öffnen dürfen. Das ist für die Prüfung des Hygienekonzeptes vom Gesundheitsamt zu kurzfristig“, erklärt Udo Bockemühl, der die Bauarbeiten am Strandbad Tegel begleitet. „Es wäre sicher machbar gewesen, aber das Risiko ist uns einfach zu hoch, dass dann eine Sache nicht vorliegt. Deshalb haben wir die Eröffnung verschoben und machen das ganz in Ruhe und gewissenhaft“, sagt Bockemühl. Der 3. Juni ist nun der Tag, den sich alle Badegäste rot im Kalender markieren können.

Im Zuge des Hygienekonzeptes müssten beispielsweise noch die Fragen geklärt werden, wie viele Gäste sich überhaupt gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten dürfen und ob Gäste einen negativen Test mitbringen müssen oder eine Testung vor Ort möglich ist – für bereits Geimpfte gilt das natürlich nicht. „Das hängt vom Aufwand ab“, sagt Udo Bockemühl, „wenn das mit einer Fachkraft zu leisten ist, werden wir vor Ort testen.“ Schließlich wolle man niemanden wieder nach Hause schicken, weil kein Test vorliegt. Ab dem 3. Juni werden die Bauarbeiten im Strandbad zwar noch nicht komplett abgeschlossen sein, Umkleidekabinen, Toiletten und der Kiosk sind aber bereits fertig. Bis auch im Restaurant gegessen werden kann, muss man sich noch etwas gedulden.

Im Strandbad Lübars ist keine Online-Anmeldung nötig

Der Betreiber des Strandbades Lübars, Olaf Schenk, freut sich sehr, dass er ab dem 28. Mai wieder Badegäste empfangen darf.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Im Strandbad Lübars ist man da schon einen Schritt weiter. „Wir haben bereits alle Genehmigungen vom Gesundheitsamt vorliegen“, versichert Betreiber Olaf Schenk. Los gehen soll es am 28 Mai – der angekündigte Regen am Pfingstwochenende ist der Grund für die Verschiebung. Anmelden muss sich vorher kein Badegast online, in Lübars lautet die Devise: Einfach vorbeikommen. Auch Zeitfenster wird es nicht geben, jeder darf so lange baden, wie er möchte. „Auf zehn Quadratmeter sind fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Wir haben eine Freifläche von 40.000 Quadratmetern. So viele Gäste hatten wir noch nie, dass wir jetzt jemanden wieder nach Hause schicken müssten“, sagt Olaf Schenk. Online sind regelmäßig die wichtigsten Informationen nachlesbar.

Im Strandbad Lübars sind alle Mitarbeiter bereit, wieder Gäste zu empfangen. Geöffnet ist das Bad ab dem 28. Mai von Montag bis Freitag 9-19 Uhr, Sonnabend und Sonntag 8-19 Uhr, in den Sommerferien bis 20 Uhr. Sollte ein negativer Corona-Test für den Eintritt ins Strandbad und für das Restaurant auch Ende Mai noch Pflicht sein, will Olaf Schenk eine Teststation vor dem Restaurant aufbauen. „Wir sind gerüstet.“