In den Borsighallen gibt es kostenlose Corona-Schnelltests

Ab sofort kann sich jeder ohne Termin in den Hallen am Borsigturm auf das Coronavirus testen lassen. Der Vorgang dauert zehn Minuten.

In den Hallen am Borsigturm gibt es ab sofort kostenlose Corona-Schnelltests. Bild (v.l.n.r.): Felix Schönebeck, I love Tegel e.V. Anja Geppert, MSC Standortleitung Tegel Uwe Brockhausen, Bezirksstadtrat für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales Peer Hamann, Center Manager Minja Derviskadic, MSC Leitung Berlin.

Berlin. Schnell, unkompliziert und zentral auf Corona testen lassen – das ist ab sofort in den Hallen am Borsigturm in Tegel möglich. Im zweiten Obergeschoss des Centers, direkt neben dem Fitnessstudio Superfit, eröffnete der Betreiber MCS Health Services GmbH unter dem Namen „Mein Corona Schnelltest“ eines seiner Testzentren.

Ohne Termin kann sich in den Borsighallen jeder Bürger ein Mal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Wichtig ist nur, dass ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht wird. „Die Hallen am Borsigturm können unmittelbar mithelfen, die Testkapazitäten für den Bezirk Reinickendorf zu erhöhen, um als größte Handelsagglomeration in Tegel den Händlern Restriktionen zu nehmen, die aktuell die Not des Handels noch weiter verschärfen und gleichzeitig den Bürgern die Möglichkeit zu bieten sich ab sofort auf eine Corona-Infektion schnelltesten zu lassen“, sagt Centermanager Peer Hamann und ergänzt: „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unserem Testzentrum so einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung machen – nämlich hin zu einem Stück mehr Normalität.“ Verwendet wird ein vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassener Corona-Antigen-Schnelltest.

Corona-Schnelltests in den Borsighallen: Das sind die Öffnungszeiten

„Die Lage des Einzelhandels in Tegel ist nach einem Jahr Corona äußerst kritisch. Ideen und Lösungen zu entwickeln, neue Wege zu bestreiten und dabei anpassungsfähig zu sein, auf dynamische Entwicklungen zu reagieren, ist eine sehr große Herausforderung für den Handel. Die Hallen am Borsigturm gehen hier mit gutem Beispiel voran“, findet Felix Schönebeck, Bezirksverordneter und Vorsitzender des Vereins I love Tegel e.V. Der schnelle und professionelle Aufbau dieses Testcenters könne ein wichtiger Baustein sein, diese für den Handel schwierige Zeit besser zu durchleben und ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen.

Die MCS Health Services GmbH hat bereits ein halbes Jahr Erfahrung in diesem Bereich und Standorte in vielen deutschen Städten. In den Hallen am Borsigturm können die Testwilligen montags bis sonnabends in der Zeit von 10 bis 19 Uhr einen Test machen lassen. Eine Online-Anmeldung unter meincoronaschnelltest.de vorab erleichtert und beschleunigt den Corona-Test in den Hallen am Borsigturm. Die durchschnittliche Dauer vor Ort beträgt rund zehn Minuten. Das Ergebnis wird 15 bis 30 Minuten nach der Testung per E-Mail mitgeteilt, kann aber auch vor Ort ausgedruckt werden.