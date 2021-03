Museum Reinickendorf und Graphothek: Besuch wieder möglich

Berlin. Eine gute Nachricht für alle Museumsgänger: Das Museum Reinickendorf ist wieder geöffnet. Die Dauerausstellung sowie die derzeitigen Sonderausstellungen können besucht werden – allerdings mit Einschränkungen.

Von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, können die Sonderausstellungen „Me + You= Together We. Arbeiten von Sandra Becker, Simone Kornfeld, Ina Lindemann, Gerard Waskievitz“ und „Tegel, Heimathafen. Eine Hommage in fotografischen Bildern von Anna Lehmann-Brauns“ in der GalerieETAGE besucht werden. Mit der Ausstellung „Me + You = Together We“ präsentiert das Museum Reinickendorf vier Betrachtungsweisen zu den Themen Vereinzelung, Begegnung, Kommunikation, Schnelllebigkeit und Zeit. Das gemeinsame Erfahren und Miteinander in der Welt, was besonders in Zeiten der Corona-Pandemie ein Umdenken und eine Neuordnung mit sich bringen, wird in den Arbeiten der international ausstellenden KünstlerInnen aufgegriffen.

Für einen Besuch im Museum, Alt-Hermsdorf 35, muss unbedingt ein Ticket gebucht und am Eingang vorgezeigt werden. Das Ticket ist aber kostenfrei. Gebucht werden kann das Museumsticket online unter www.museum-reinickendorf.de. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter zur Verfügung unter: (030) 90294-6456 oder per E-Mail: museum@reinickendorf.berlin.de.

Keine Führungen im Museum Reinickendorf möglich

Aufgrund der Corona-Situation werden keine Veranstaltungen, wie Führungen und Workshops sowie Zusammenarbeit mit Schulklassen, angeboten. Auch gilt im gesamten Haus weiterhin die Pflicht zum Tragen eines Mund-und Nasenschutzes sowie die Einhaltung des Mindestabstands.

Donnerstags, jeweils von 13 bis 17 Uhr, können Interessenten, nach Einzelterminvergabe, Dokumente und Akten im Museumsarchiv einsehen. Einen Termin kann man mit dem Archivteam per Telefon unter (030) 90294-6454 oder per E-Mail an archiv@reinickendorf.berlin.de vereinbaren.

Graphothek: Für Kunstausleihe muss ein Termin gebucht werden

Auch die Graphothek Berlin im Fontane-Haus, Königshorster Straße 6, ist wieder geöffnet. Ab sofort können Bilder wieder ausgeliehen werden. Für den Besuch werden individuelle Termine innerhalb der regulären Öffnungszeiten (Mo. und Do. 15-19 Uhr, Di. 13-17 Uhr, Fr. 11-17 Uhr) vergeben, die ab sofort unter der Tel.-Nr.: (030) 90294 – 3860 vereinbart werden können.