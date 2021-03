Soziale Projekte: Bewerbung für Kiezfond ab sofort möglich

Berlin. Ab sofort können wieder Ideen und Projekte für den diesjährigen Kiezfond eingereicht werden. In diesem Jahr werden Projekte in den Ortsteilen Reinickendorf und Frohnau gefördert.

Das besondere Augenmerk bei der Jury-Auswahl liegt neben der Stärkung des sozialen Zusammenhalts für lebenswerte Kieze auch auf dem Erhalt der Natur. „Der Kiezfonds fördert Projekte, die im Interesse eines gemeinschaftlichen Miteinanders im Kiez stehen und die beispielsweise zur Förderung der Umwelt, der Jugend, des Sports oder des Ehrenamtes dienen“, erklärt Bezirksbürgermeister Frank Balzer.

Ob Vereine, lokale Gruppen, Religionsgemeinschaften, Nachbarschaften oder Bewohner – alle können sich für den Kiezfond bewerben. Insgesamt stehen 40.000 Euro bereit. Davon sind 10.000 Euro reserviert, um Umweltschutzprojekte von Bürgern, Initiativen, Vereinen und Einrichtungen gezielt zu fördern. Nicht für Umweltprojekte ausgegebene Mittel werden den übrigen Anträgen zur Verfügung gestellt, heißt es.

Bis zu 2000 Euro gibt es für ein soziales Projekt oder ein Umweltschutzprojekt

Die Mittel für die lokalen sozialen Projekte und lokalen Umweltschutzprojekte sollen im Einzelfall eine Größe von mindestens 500 Euro und höchstens 2000 Euro umfassen und müssen noch in diesem Jahr verwendet werden. Ausgaben aus dem Kiezfonds dürfen erst nach Zusage durch den Bezirk vorgenommen werden. Doppelförderungen mit anderen Fördermitteln, z.B. aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt (früher Quartiersmanagement) oder dem Programm Lebendige Zentren und Quartiere (früher Aktive Zentren), sind nicht zulässig.

Bewerber-Projekte können per E-Mail an stadtplanung@reinickendorf.berlin.de bzw. per Fax unter (030) 90294 3025 mit einer kurzen Erläuterung sowie Angaben zu Kontaktpersonen bis zum 30. April in schriftlicher Form eingereicht werden. Bei der Durchführung der Projekte sind die zurzeit geltenden Corona-Hygienebestimmungen zu berücksichtigen, eventuell ist ein „Plan B“ bereit zu halten. Je Institution, Verein oder lokaler Gruppierung darf nur ein Projektantrag gestellt werden. Über die Auswahl der eingegangenen Projektvorschläge wird eine Jury – bestehend aus der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), dem Bezirksbürgermeister sowie Vertretern der BVV-Fraktionen – entscheiden.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite des Bezirksamtes.