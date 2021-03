Flughafensee: Bezirk startet Umfrage für Umgestaltung

Durch die Schließung des Flughafens Tegel wird sich der Bereich verändern. Bezirk will Anwohner und Besucher an Entwicklung beteiligen.

Berlin. Wertvolles Biotop, Badesee, Ausflugsziel und Naherholungsraum – das alles ist der Flughafensee in Tegel. Das Gebiet neben dem ehemaligen Flughafen wird sich durch dessen Schließung in den kommenden Jahren sehr verändern. In diese Entwicklung will das Bezirksamt Reinickendorf Anwohner und Besucher involvieren und startet deshalb eine Online-Bürgerbefragung. Das Entwicklungskonzept wird voraussichtlich im Sommer 2021 vorliegen und dient als Grundlage für anschließende Maßnahmen.

Derzeit lässt das Bezirksamt Ziele und Rahmensetzungen für die künftige Entwicklung des Flughafensees erarbeiten. Das Projekt wird aus Mitteln des Städtebauförderprogramms „Nachhaltige Erneuerung“ im Fördergebiet „Umfeld TXL“ finanziert. In einem ersten Schritt ist nun die Öffentlichkeit gefragt: Wie können die Ansprüche an den Flughafensee miteinander in Einklang gebracht werden? „Durch die langfristige Öffnung des Flughafengeländes und den dort geplanten Bau eines neuen Wohnquartiers wird sich der Nutzungsdruck weiter erhöhen. Für die künftige Entwicklung im Bereich des Flughafensees muss daher eine Balance zwischen Naturschutz und Freizeitnutzung gefunden werden“, erklärt Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU).

Jeder kann bis zum 15. April Ideen und Wünsche einbringen. Anwohner aus der näheren Umgebung des Flughafensees finden in den nächsten Wochen einen Fragebogen in ihren Briefkästen. Andere Nutzer und Interessierte können auf folgender Internetseite mitmachen: tinyurl.com/Online-Beteiligung

Wer daran teilnimmt, bekommt Fragen gestellt wie: Wie oft kommen Sie zum Flughafensee und wie lange halten Sie sich dort auf? Wie reisen Sie an und was machen Sie am liebsten vor Ort? Es werden aber auch Fragen zu Problemen gestellt. So möchte der Bezirk wissen, was die Gäste als störend empfinden. Als Antwort-Beispiele werden Müll, Lärm, Kriminalität, fehlende Parkplätze oder fehlende Sanitäranlagen angegeben. Der Ort der Probleme kann auf einer Karte genau markiert werden.

Wer Fragen zur Entwicklung des Flughafensees hat, kann sich an folgende Expertinnen wenden:

Planungsbüro gruppe F: Bettina Walther, walther@gruppef.com, (030) 611 23 34

Stadtentwicklungsamt Reinickendorf: Julia Kroll, Julia.Kroll@reinickendorf.berlin.de, (030) 90294 31 34

Gebietsbetreuung Umfeld TXL: Susanne Schätzler, stadtumbau.txl@bsm-berlin.de, (030) 896 00 30