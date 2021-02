Gnadenhof will verletzten Singschwan Whooper retten

Berlin/Oranienburg. Für den verletzten Singschwan Whooper könnte es doch noch eine Rettung geben. Wie berichtet hat sich das Tier offenbar einen Flügel gebrochen und kann nicht mehr fliegen. Er wird täglich von Karin Rodriguez an der Havel in Tegelort gefüttert. Die Tierfreundin hat ihn gefunden und sich für seine Rettung eingesetzt. Doch nachdem sie seit einer Woche vergeblich Hilfe gesucht hat, hat sich jetzt der Verein „Gnadenhof & Wildtierrettung Notkleintiere Wensickendorf“ mit Sitz in Oranienburg gemeldet.

„Wir sind dran und kümmern uns darum, den verletzten Schwan so schnell wie möglich zum Tierarzt zu bringen“, sagt Steven Giese, Mitarbeiter der Wildtierrettung. Allerdings war der Schwan am Dienstag auf die Havel hinausgeschwommen. Es wird aber vermutet, dass er wieder zu seinem Schlaf- und Futterplatz nach Tegelort zurückkommt.

Um an das Tier heranzukommen, müssen die Helfer der Wildtierrettung zunächst das Vertrauen aufbauen. Dabei seien sie im Kontakt mit der Finderin Karin Rodriguez, sagt Giese. Die 46-jährige Hobby-Ornithologin hat dem Tier nicht nur seinen Namen gegeben. Der Schwan erkennt sie auch bereits, wenn sie sich mit dem Futter nähert. Wenn der Schwan eingefangen ist, wird er zum Tierarzt des Gnadenhofes gebracht. „Dann wird besprochen, wie es mit ihm weitergeht“, sagt der Mitarbeiter. Er könnte in der Station in Oranienburg bleiben, wo er Wasser und Auslauf hat. „Vielleicht kommt er aber auch in eine andere Gruppe, wo schon mehrere Schwäne sind“, sagt Steven Giese.

Um das Tier zu retten, hatte sich Karin Rodriguez unter anderen an die Feuerwehr und die Tierrettung Potsdam gewandt. Aber niemand sei in der Lage gewesen, dem schwer verletzten Tier zu helfen, beklagte die gelernte Krankenschwester. Wildtier-Experten von Nabu Berlin und der Senatsumweltverwaltung hatten davon abgeraten, das Tier einzufangen und in eine Klinik zu bringen. Sie argumentierten, dass es zuviel Stress für den Schwan sei und er sich mit ausreichend Nahrung bei wärmeren Temperaturen auch wieder erholen könnte.