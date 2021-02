60 neue Wohnungen in Reinickendorf-Ost mit Grün auf dem Dach

Vonovia baut in schneller Modulbauweise an der Amendestraße. Regenwasser soll für die Grünanlage genutzt werden.

In Reinickendorf-Ost entstehen an der Amendestraße 60 neue Wohnungen in Modulbauweise.

Berlin. Auf der Baustelle für das neue Wohnhaus an der Amendestraße / Ecke Herbststraße in Reinickendorf-Ost hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Möglich ist das durch eine Modulbauweise. So können bereits Ende des Jahres die ersten Mieter einziehen.

60 Wohnungen baut Vonovia auf dem Grundstück. Nach Abschluss der Vorarbeiten haben die Baufirmen die ersten Module nun aufgestellt, aus denen das Gebäude zusammengesetzt wird. Dazu gehören Wohnungsteile für das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss sowie die in Holztafelbau ausgeführte Gewerbeeinheit.

Vonovia: Wohnungen sind ideal für Singles und Senioren

„Die zu mehr als drei Vierteln barrierefreien Wohnungen mit einem bis anderthalb Zimmern sind ideal für Singles und Senioren. Für diese Menschen gab es bislang nur relativ wenig passende Wohnungsangebote in der Gegend“, sagt Sandra Holborn, Regionalbereichsleiterin Berlin-Nord bei Vonovia.

Beim Bau steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund. So wird das Gebäude über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage für Mieterstrom sowie eine Dachbegrünung verfügen, heißt es. Regenwasser wird nicht in die Kanalisation abgeleitet, sondern kann auf dem Grundstück versickern, was den Grünanlagen und Bäumen zugutekommt.

Im zweiten Bauabschnitt ab April 2021 werden die Wohnungsmodule für das zweite bis vierte Obergeschoss auf das erste Obergeschoss aufgesetzt. Zudem sollen im zweiten Quartal die Arbeiten an den Außenanlagen beginnen.