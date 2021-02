Staugefahr auf Schulzendorfer Straße in Heiligensee

Reinickendorf. Wer auf der Schulzendorfer Straße unterwegs ist, sollte in den kommenden Wochen mehr Zeit einplanen. Eine Baustellenampel wird den Verkehr regeln. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilt, haben am Donnerstag Leitungsarbeiten in Höhe des Bisonwegs begonnen. Diese werden voraussichtlich bis Ende März andauern. Da die Arbeiten auf der Schulzendorfer Straße direkt nach der Kreuzung an der gleichnamigen Autobahnausfahrt stattfinden, könnte es gerade in den Hauptverkehrszeiten zu Staus kommen.